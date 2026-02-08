Resultados de las elecciones de Aragón 2026 en Teruel provincia

La provincia de Teruel vuelve a situarse en el centro del mapa político aragonés en estas elecciones autonómicas. Aunque es la circunscripción con menor número de escaños, sus resultados pueden resultar decisivos para inclinar la balanza en el reparto final de poder en las Cortes de Aragón.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en Teruel: el reparto de escaños por partido, el porcentaje de voto y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos de manera automatizada.

Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de los resultados en la provincia de Teruel, tradicionalmente muy seguido en las noches electorales.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F ESCRUTINIO: 72,7% Actualizado a las: 21:36 Aragón

Teruel DATOS PACTOS Partido % Votos PP 28,34 13.831 PSOE 23,47 11.454 VOX 20,37 9.944 EXISTE 12,89 6.294 PAR 4,99 2.436 CHA 3,84 1.877 SALF 2,2 1.076 IU- MOVIMIENTO SUMAR 1,62 795 PODEMOS -AV 0,47 234 ESCAÑOS EN BLANCO 0,45 220 PACMA 0,23 114 COALICIÓN ARAGONESA 0,04 21 Resumen del escrutinio: Participación: 67,66% -6.3 % Votos contabilizados: 49.410 72,7% Abstenciones: 23.613 32,33% Votos en blanco: 499 1,02% Votos nulos: 615 1,24%

Candidatos a las elecciones de Aragón 2026

Estos comicios autonómicos llegan, como los de Extremadura, en un contexto de alta fragmentación político y con un escenario en el que, una vez más, los pactos parece que se antojarán necesarios para formar gobierno.

El PP de Aragón afronta estas elecciones con un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el refuerzo de los servicios públicos, con el objetivo de consolidar su espacio electoral y liderar una alternativa de Gobierno. Por parte del PSOE, los socialistas aragoneses concurren defendiendo la continuidad de su proyecto político en la comunidad, poniendo el foco en las políticas sociales, el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación, uno de los grandes retos de Aragón.

En paralelo, Vox aspira a reforzar su representación con un discurso centrado en la reducción del gasto público, la crítica a las políticas autonómicas y su papel como fuerza decisiva para posibles pactos de Gobierno. Por último, las formaciones a la izquierda del PSOE y otros partidos de ámbito autonómico buscan mantener o ampliar su presencia parlamentaria, en un contexto en el que cada escaño puede resultar clave para la gobernabilidad.

Cuál es la mayoría absoluta en Aragón

Las Cortes de Aragón están formadas por 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 34 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite a un partido gobernar en solitario y aprobar presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -Zaragoza, Huesca y Teruel- y mediante la aplicación de la Ley d’Hondt, un sistema que puede favorecer a las formaciones con mayor implantación territorial y penalizar a los partidos con voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 34 diputados se convierte en el principal objetivo estratégico de todas las candidaturas y en la referencia clave para analizar posibles pactos postelectorales.

Cuántos escaños se eligen en Teruel

La provincia de Teruel elige 14 diputados de los 67 que componen las Cortes de Aragón. A pesar de su menor peso demográfico, el sistema electoral y la aplicación de la Ley d’Hondt hacen que pequeñas variaciones en el voto puedan traducirse en cambios significativos en el reparto de escaños.

Este factor convierte a Teruel en una circunscripción especialmente sensible, donde cada escaño puede resultar clave para la formación de mayorías parlamentarias y para la viabilidad de posibles pactos de Gobierno.

Calculadora de pactos

Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Teruel en 2023

En las elecciones autonómicas de 2023, Teruel volvió a reflejar un reparto de voto muy ajustado, con diferencias mínimas entre los principales partidos y un impacto directo en la configuración final de las Cortes de Aragón.

El resultado en la provincia evidenció el peso político del territorio turolense, donde la fragmentación del voto y la distribución de escaños contribuyeron a un Parlamento sin mayorías claras y obligaron a negociaciones posteriores para garantizar la gobernabilidad.

Estos datos de 2023 sirven como referencia para interpretar el comportamiento del electorado en Teruel y analizar la evolución del voto en unas elecciones marcadas, una vez más, por la importancia del equilibrio territorial en Aragón.