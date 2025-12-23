Alerta de la Guardia Civil: cuidado con esta estafa que suplanta a empresas de paquetería

En estas fechas navideñas, muchos españoles realizan sus pedidos online para regalos a familiares y amigos. Precisamente, muchos delincuentes aprovechan esta tesitura para elaborar estafas que buscan obtener los datos personales de ciudadanos.

Es el caso de una nueva campaña fraudulenta que ha detectado la Guardia Civil y de la que ha advertido a través de sus canales oficiales en redes sociales. Consiste en la práctica del smishing, una estafa que usa el envío masivo de SMS para engañar a sus víctimas y robar de esta manera datos comprometedores.

En esta ocasión, los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas de paquetería con la excusa de que han tenido problemas a la hora de entregar un paquete. El motivo, la "falta del número de casa".

Así, todo comienza con la recepción de un SMS al móvil que suele ir acompañado de este texto: "La entrega se ha suspendido porque su pedido no tiene numero de casa. Revise y complete los datos de su domicilio lo antes". Todo ello, con un enlace a una página web en la que hay varios campos para rellenar los datos personales.

La Guardia Civil recuerda que no hay que rellenar datos de ningún tipo y hacer caso omiso a este tipo de mensajes que ya investigan las autoridades.