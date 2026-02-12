Las ciudades españolas más accesibles para hacer ejercicio: "Que sean caminables favorece que nos movamos más"

Un estudio publicado en The Lancet sostiene que la realización de actividad física, aunque sea de una duración de cinco minutos diarios, puede traducirse en un gran impacto positivo para la salud de la población. No obstante, la dificultad de ajustar estos resultados pasa por la diferencia cultural en los distintos países.

Y es que hay ciudades que no se encuentran tan preparadas como otras para la realización de actividad e incluso para salir a dar un paseo. En ello incide Adriano Sánchez-Lastra, uno de los autores de este estudio. "Al margen de cada país, que la gente se mueva más o menos depende de que tenga la oportunidad", asegura en Por fin.

Sánchez-Lastra subraya que si las ciudades son más "caminables" y "agradables", pueden ayudar a realizar políticas de movilidad y poner en práctica esta capacidad de realizar ejercicio de manera moderada, así como las "zonas verdes y seguras": "Es una responsabilidad social de todos y depende de muchos condicionantes".

Pontevedra, ejemplo de ciudad más accesible

"Los países escandinavos llevan la delantera en todo esto", afirma Sánchez-Lastra, que añade que existe un esfuerzo "importante" de instituciones para que salgan más iniciativas positivas para el desarrollo urbano de las ciudades, lo que ayuda y mucho a que la población salga a pasear o hacer ejercicio, pese a las condiciones climatológicas más adversas que, por ejemplo, España.

No obstante, Sánchez-Lastra destaca el ejemplo de Pontevedra en nuestro país: "Es importante que las instituciones puedan seguir el ejemplo escandinavo. Aunque yo siempre digo que, por ejemplo, la ciudad de Pontevedra en nuestro país ha salido en prensa por seguir esa inercia de hacer la ciudad más accesible".

Por tanto, el investigador cree que en nuestro país hay "diferencias para bien y para mal" y que partimos con la ventaja de la socialización. "Es super importante y sería una base buena para que la gente sea más activa. Partimos de una base que tiene sus ventajas y sin duda el sistema sanitario y educativo debe ayudar a que la gente entienda el movimiento", señala.

"Nos gusta dar el ejemplo de caminar, subir escaleras, etc. Son ejemplos que sabemos que tienen beneficio. A nivel poblacional, se aumenta la esperanza de vida. Implica vivir más y mejor", asegura Sánchez-Lastra, que también explica el estudio que habla de que cinco minutos diarios pueden suponer un gran beneficio para la salud.

Los beneficios para la salud de hacer solo cinco minutos de ejercicio

"Nos interesa mucho saber algo que de forma realista tenga un impacto en la salud de la población y no es realista que todos podamos hacer cada día 60 minutos de actividad", cuenta Adriano, que detalla que el estudio pretendía comprobar si valdría la pena si la mayoría de la población incrementase su actividad, "aunque sea un poco".

Así, Adriano señala que el movimiento, si puede ser, debería ser de una "intensidad moderada", esto es, caminar a paso ligero, subir escaleras a un ritmo no tan rápido, coger peso al hacer la compra, caminar 20 minutos en lugar de coger el coche, etc. Estos son algunos ejemplos que pone Adriano, aunque sostiene que hacer actividad de "intensidad vigorosa" puede acarrear beneficios mayores para salud, como "salir en bicicleta o a trotar".

Sobre los beneficios de hacer cinco minutos de actividad diarios, Adriano afirma que este ejercicio "media en diferentes aspectos en el organismo que están relacionados con la salud a medio plazo". "Aspectos como el control glucémico, por ejemplo, que están relacionados con enfermedades cardiovasculares", asegura, a lo que añade que también puede "reducir la inflamación crónica de bajo grado" y "frenar el impacto que tiene en enfermedades como el cáncer".