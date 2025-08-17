Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos: "Atentan contra la dignidad de la mujer y la seguridad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su partido apuesta por "prohibir" el burka y en niqab -solo deja ver los ojos- en espacios públicos, pero no el velo que utilizan las mujeres musulmanas -que solo tapa la cabeza y el pelo-, más conocido como hiyab.

Según Feijóo, tanto el burka como el niqab atentan "contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos", por ello "debe de ser prohibidos en nuestro país", ha expresado Feijóo. "Somos partidarios de prohibirlo", ha añadido.

En mayo, Junts ya se posicionó contra el burka o el niqb o contra el uso de cualquier tipo de velo por parte de menores en escuelas, actividades extraescolares o extradeportiva, en línea con la propuesta de Aliança catalana.

En junio, Vox registró en el Congreso una proposición no de ley a través de la que insta al Gobierno a prohibir el uso del velo islámico o cualquier atuendo o vestimenta islámica en todos los espacios públicos. Una iniciativa que van a llevar a los Parlamentos autonómicos, tal y como ha avanzado la formación liderada por Santiago Abascal.

Critica el "trazo grueso de Vox" y el "cinismo hipócrita de la izquierda"

Preguntado por si el PP apoyará esta medida cuando se vote en el Congreso, Feijóo ha reiterado que su partido está "en contra de cualquier cuestión que afecte a la dignidad de la mujer y a la seguridad en las calles". "Nuestro posicionamiento en espacios públicos es prohibir el burka y el niqab, y el velo sí se puede utilizar porque no atenta contra la dignidad de la mujer ni atenta contra la seguridad", ha detallado.

Por ello, ha criticado el "trazo grueso de Vox" y "el cinismo hipócrita de la izquierda". "Somos perfectamente conscientes de que nuestra Constitución posibilita la libertad de culto en el país", ha aseverado que en España "hay libertad religiosa", pero que "se tiene que ejercer de acuerdo con las leyes españolas".

Según Feijóo las celebraciones religiosas deben celebrarse "de acuerdo con las leyes españolas"

"Si la fiesta del Cordero es una fiesta musulmana, ha de celebrarse de acuerdo con las leyes españolas y en los lugares que indiquen las autoridades municipales o autonómicas en función de sus competencias", ha señalado.

Por ello, según el líder de la oposición, el Gobierno de Pedro Sánchez "parece que protege más a los musulmanes que a los católicos". "Este Gobierno es anticlerical cuando se trata de la Iglesia católica y muy tolerante cuando se trata de otros cultos y de otras religiones. Es un Gobierno cínico que utiliza la inmigración, que utiliza la religión con fines partidistas", ha asegurado.

Sobre la moción aprobada en Jumilla: "no se ha vetado a ninguna religión"

Tras la moción aprobada en Jumilla en la que se anima a prohibir la celebración en instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad que no sean misas, Feijóo ha insistido en que "no se ha vetado a ninguna religión", sino que "un gobierno municipal ha ejercido su competencia para decidir que en las instalaciones deportivas se ejerce exclusivamente el deporte".

Así las cosas, Santiago Abascal criticó a los obispos por su posición en este asunto, algo que Feijóo no comparte porque "es el mismo populismo de la izquierda radical". "Los obispos lo que han dicho y han recordado es que hay libertad de culto en España. Y habiendo libertad de culto, pues todos los cultos deben ser respetados", ha manifestado, para apostillar: "No entiendo la agresividad de Vox hacia lo que han dicho los obispos. Ni lo entiendo ni lo comparto".