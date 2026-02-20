Las intoxicaciones accidentales: qué son, cómo prevenirlas y reaccionar al verte afectado por una

Como cada jueves, el doctor Joaquín Álvarez Gregori aborda un tema de salud en No son horas. Esta semana nos habla de las intoxicaciones. Según el doctor, las intoxicaciones son frecuentes en las consultas de los servicios de urgencias.

¿Qué son?

"Las intoxicaciones se dan cuando una sustancia tóxica entra al organismo, ya sea por ingestión, inhalación o contacto y cause un daño. Esto lógicamente puede ser accidental o intencional", explica el doctor.

En España la tasa estimada intoxicaciones que requieren atención hospitalaria ronda aproximadamente los 230-240 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone más o menos unas 100.000 urgencias al año relacionadas con este tipo de intoxicaciones.

Las intoxicaciones etílicas, las más frecuentes

El doctor Joaquín Álvarez Gregori asegura que las intoxicaciones más comunes son las etílicas, pero las relacionadas con ingestas farmacológicas supusieron el 38% de los casos en 2024. "También hubo muchas intoxicaciones por drogas de abuso o sustancias estupefacientes. El 11% de los casos estuvieron relacionados con intoxicaciones por productos químicos domésticos como la lejía, friegasuelos, detergentes y otro tipo de sustancias similares", explica el doctor.

Muchos casos tienen que ver con una falta de rigor a la hora de tener custodiadas esas sustancias en lugares donde no puedan acceder los niños pequeños

"En muchos casos, además, salvo los intencionales, tienen que ver mucho con los niños pequeños y con una falta de rigor o de cuidado a la hora de tener custodiados esas sustancias en lugares donde no puedan acceder los niños pequeños", dice el doctor.

Las intoxicaciones por fármacos

Otra de las intoxicaciones que más se dan en los servicios de urgencias son por fármacos. "Tendremos que diferenciar aquí las que son accidentales, de intencionales", señala el médico. Además, explica que en muchas ocasiones, las intoxicaciones accidentales tienen que ver con que los niños o personas mayores no han sabido seguir o interpretar correctamente las dosificaciones de fármacos.

El médico advierte de que una de las intoxicaciones que puede parecer inocua es el paracetamol o el ibuprofeno, que en intoxicaciones graves, puede producir un daño hepático muy importante e incluso en algunos casos necesitar la intervención de equipos especializados de hospitales de primer nivel en el que se haga un trasplante hepático para evitar el fallecimiento.

Cómo reaccionar ante una intoxicación

El doctor explica que en las intoxicación por monóxido de carbono los síntomas son: dolor de cabeza, mareo, náuseas. Son bastante inespecíficos y pueden confundirse con un resfriado. Por eso este tipo de intoxicaciones alcanzan más de 100 fallecimientos al año en España.

"En caso de que haya presenciado o sospeche que alguien cercano a usted ha tenido algún tipo de intoxicación o usted mismo ha podido ingerir algo que no tiene claro que ha podido ser, recomiendo llamar al 112 o incluso alertar o consultar con el Centro Nacional de Toxicología para ver qué medidas tomar.

Cómo prevenir las intoxicaciones

Para prevenir este tipo de intoxicaciones el médico aconseja en No son horas revisar calefacciones y sistemas de combustión antes del invierno. "A veces es una buena inversión tener algunos detectores de gases o detectores de humo", dice.

Además, para prevenir las intoxicaciones por fármacos, sobre todo en niños, es muy importante que guardemos los medicamentos en lugares seguros. "Es muy importante asegurarse de las dosis y administrar las dosis prescritas por el facultativo. Mantener los productos domésticos cerrados, fuera de alcance y bien identificados", recalca.