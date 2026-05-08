La OMS aclara cómo se transmite el hantavirus y qué se entiende por contacto estrecho: "Estar prácticamente cara a cara"

Tras declararse un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, han surgido las dudas sobre cómo es la propagación y la transmisión de este virus. Ya son tres las personas que han fallecido y son varias también las que han contraído el virus. Es por ello que, para tranquilizar a la población, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado sobre cómo se transmite y qué entienden por contacto estrecho.

La OMS ha explicado que este virus solo se transmite mediante contacto muy cercano. Esto puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra. Lo que ha querido aclarar la organización es que por contacto cercano, es decir, compartiendo un espacio muy próximo y con posible exposición a la saliva, "podría llegar a contraerse la enfermedad".

Cómo se transmite el hantavirus: la OMS informa de la baja capacidad de contagio

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, ha aclarado que el contacto cercano es, básicamente, estar cara a cara. El portavoz ha informado también que, pese a ello, ha habido casos de personas que han compartido cabina en el buque infectado y que una se ha contagiado y otra no.

Lindmeier ha informado de que esto demuestra que el riesgo general "sigue siendo muy bajo". "No es un nuevo covid", ha asegurado el portavoz, que ha informado también que la capacidad de transmisión del hantavirus es, incluso, inferior a la del sarampión.