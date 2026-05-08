Así será la evacuación de los pasajeros del MV Hondius cuando fondee en Tenerife: en lanchas al puerto y por carretera al avión

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, quedará fondeado este domingo a mediodía en el puerto de Granadilla (Tenerife) aunque sin llegar a atracar en tierra. Las autoridades españolas, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), han diseñado un dispositivo para evacuar de la forma más segura a los pasajeros. En todo momento, tal como han confirmado las autoridades sanitarias, se ha velado por la seguridad de la población, evitando así cualquier contacto y garantizando el traslado inmediato.

Los pasajeros abandonarán el barco en grupos de cinco mediante lanchas, las cuales llegarán al muelle, ya que el puerto no cuenta con la infraestructura suficiente para recibir a pasajeros procedentes de cruceros. Y es que la decisión de escoger el puerto del archipiélago canario como fin de este viaje no ha sentado bien a la sociedad canaria en general, ya que consideran que se pone en peligro la salud pública de los canarios. Pero, por su parte, los expertos afirman que es el puerto "más cercano a un centro europeo" y que cuenta, además, con más medios.

Una vez en el muelle, los pasajeros serán conducidos por carretera, en principio en autobuses, directamente a la escalera del avión en el aeropuerto de Tenerife Sur (situado a diez minutos del puerto). Básicamente, nadie podrá salir del buque hasta que el transporte esté completamente preparado así como toda la zona perimetrada. En cuanto al cadáver de la persona fallecida, este también será evacuado, pero con un protocolo independiente.

Fechas y protocolo de desembarco del MV Hondius en Tenerife

Viernes 8 de mayo: continuarán las reuniones entre Sanidad, Defensa, la OMS y las autoridades portuarias para cerrar el protocolo. También se coordinarán los vuelos internacionales de repatriación con aviones desde EEUU, Reino Unido y España . En cuanto a los implicados de otras nacionalidades, sus respectivos países confirmarán si desplaza aeronaves a sus compatriotas.

continuarán las reuniones entre Sanidad, Defensa, la OMS y las autoridades portuarias para cerrar el protocolo. También se coordinarán los . En cuanto a los implicados de otras nacionalidades, sus respectivos países confirmarán si desplaza aeronaves a sus compatriotas. Domingo 10 de mayo: el MV Hondius quedará fondeado frente al puerto de Granadilla. Como se ha comentado, el buque no atracará en el muelle, sino que permanecerá mar adentro para evitar riesgos sanitarios . En este momento comenzará la evacuación en lanchas de los pasajeros.

el MV Hondius quedará fondeado frente al puerto de Granadilla. Como se ha comentado, . En este momento comenzará la evacuación en lanchas de los pasajeros. Después del desembarco: los pasajeros serán trasladados inmediatamente al aeropuerto para embarcar en sus respectivos vuelos. Los 14 españoles que se encontraban en el crucero viajarán a Madrid donde serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y se decidirá el tiempo de cuarentena o lo que proceda según criterio médico.

Como se viene informando, el periodo de incubación puede oscilar, según la OMS, entre una y seis semanas. Es por ello que, en el caso de los españoles, una vez ingresados en el hospital de Madrid hay que establecer el día cero en el que han dejado de tener contacto con contagiados. No obstante, como han informado los pasajeros españoles, se encuentran bien.

Una vez finalizada la evacuación y comenzada la fase sanitaria, se procederá a la desinfección y gestión de la tripulación. Esta fase quedará bajo responsabilidad de Países Bajos, país de bandera de buque.

Tensión y protestas en el puerto de Granadilla ante la llegada del crucero

Pese a que la OMS haya mantenido informada a la población sobre el hantavirus, los trabajadores del puerto han manifestado disconformidad con respecto al desembarco de este crucero en Canarias. Los últimos datos actualizados por la organización es que hay cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos.

Es por ello que el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, ha tratado de "calmar los ánimos" a la población en una entrevista en TVE, ya que, según Suárez, esta gestión no tiene relación alguna con los trabajadores del puerto de Granadilla. Además, ha afirmado que es una intervención que ya se realizó durante la pandemia del Covid-19. No obstante, ha matizado que aún falta formalizar un documento de protocolización y que la distancia respecto a la costa tinerfeña