El inquietante testimonio de una pasajera francesa del crucero afectado por hantavirus: "Sólo desde hace tres días hay distancia social"

El crucero afectado por un brote de hantavirus mantiene su ruta hacia las Islas Canarias donde, finalmente, no llegará a atracar, sino que "solo fondeará", como ha afirmado en la mañana de este jueves el presidente Fernando Clavijo.

Un crucero que ya lleva más de un mes de ruta y que desde el pasado 11 de abril recibe el foco de todas las miradas por contar con un brote de hantavirus en su interior que, actualmente, registra ocho casos reportados y tres fallecidos.

Más de 140 pasajeros de 23 nacionalidades diferentes

Hacia territorio español parten 149 pasajeros de diferentes nacionalidades en este crucero, que tiene prevista su llegada a Tenerife a mediodía del próximo domingo. No llegará a tocar costa canaria y sus pasajeros serán desplazados en lanchas para que, posteriormente, los extranjeros sean trasladados al aeropuerto.

Dentro de estos pasajeros extranjeros, una francesa ha relatado la delicada situación que se está viviendo a bordo del buque holandés. Ha llegado a afirmar que "los enfermos a bordo del barco han estado en contacto con los fallecidos".

También ha comentado que "no cunde el pánico entre la gente", pero que "se nota que ya empieza a preocupar", ante el desconocimiento del lugar de llegada. A la hora de comer, la pasajera francesa comenta que lo hacen "todos juntos en el salón", y que "solo desde hace tres días hay distancia social".

"Uno hace lo que quiere"

Además, ha explicado que este distanciamiento social lo realizan comiendo "sentados dejando espacio", pero añade que "se hizo una barbacoa como si no pasara nada" y que "en el barco uno hace lo que quiere".