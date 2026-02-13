El juez sigue adelante tras la rectificación de Elisa Mouliaá y cita a Errejón el 17 de febrero para notificarle que irá a juicio

El juez Adolfo Carretero ha citado el 17 de febrero al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón para comunicarle la apertura de juicio oral contra él por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá, a quien el magistrado mantiene de acusación tras renunciar finalmente la actriz a dejar el caso.

El magistrado sigue adelante con la causa tras unas semanas de incertidumbre en el procedimiento, después de que la actriz anunciase en primer término que retiraba su acusación contra Errejón por motivos personales y de salud, y más tarde reconsiderase su decisión y le comunicase que seguía adelante. "Ahora sí que voy a ir hasta el final", dijo hace unos días Mouliaá ante la prensa, tras informar al juez de que continuaba como acusación contra el exdiputado.

Qué dice el juez y por qué no ratifica la renuncia de Mouliaá

En consecuencia, el magistrado hace constar en un auto, que la renuncia inicial de la actriz a continuar adelante con la causa no ha sido ratificada y, por tanto, no procede el archivo del caso, sino que éste debe continuar su curso.

El siguiente paso, por tanto, es notificar al acusado la apertura de juicio oral y para eso emplaza a Íñigo Errejón el próximo 17 de febrero en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

El recurso de Errejón contra su procesamiento

Entre tanto, encima de la mesa de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid continúa el recurso del exdiputado de Sumar contra su procesamiento por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá.

Un recurso sobre el que han deliberado los magistrados esta semana, si bien hace unos días dejaron en suspenso su decisión hasta que el juez instructor les aclarase si la actriz se mantenía o no en el caso.

El cambio de opinión de Elisa Mouliaá: renuncia y arrepentimiento

La semana pasada, Elisa Mouliaá anunció que había registrado un escrito en los juzgados en el que renunciaba a seguir acusando a Errejón por motivos personales y de salud, si bien aclaró que no se retractaba de los hechos que denunció en 2024.

Este lunes, la actriz cambió de parecer y decidió seguir adelante con su acusación al considerar que la decisión de la Fiscalía de pedir la absolución del acusado "no puede quedar impune".

El 24 de octubre de 2024 Mouliaá denunció públicamente en la red X haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón. Ese mismo día presentó denuncia ante la Policía, relatando tres episodios de agresión sexual ocurridos en una noche de septiembre de 2021. Errejón dimitió de todos sus cargos políticos.

Tras unos meses de instrucción, el juez propuso juzgar al politólogo por presuntas agresiones sexuales por las que Mouliaá pide para él tres años de cárcel. La Fiscalía, en cambio, pidió archivar la causa al considerar que no se había acreditado que el político fuese consciente de que aquella "relación sexual" no era deseada por parte de la actriz.

En paralelo a este procedimiento, el exportavoz de Sumar mantiene una querella por presuntas calumnias contra Elisa Mouliaá, que se sigue en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid.