La Casa Real reitera que Juan Carlos I puede volver "cuando quiera", pero "debería recuperar la residencia fiscal en España"

La Casa Real ha enviado un comunicado a los medios de comunicación para insistir en el hecho de que Juan Carlos I puede regresar a España cuando quiera, pero ha añadido el matiz de que "debería recuperar la residencia fiscal en España"

La nota que envía Zarzuela señala textualmente lo siguiente: "Como ya se ha dicho, Don Juan Carlos puede volver a vivir en España cuando quiera. En tal caso, para salvaguardar su imagen y reputación de las especulaciones y posibles críticas y por consiguiente salvaguardar la de la Corona como institución, Don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España".

La Casa Real sale al paso así del debate abierto sobre el regreso del padre del rey Felipe VI a España, quien reside en Abu Dabi desde agosto de 2020 tras abandonar España en medio de las investigaciones sobre sus finanzas.

El debate lo reabrió el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien considera que la desclasificación de los archivos del 23F "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe" y por ello reclama que el rey emérito regrese a España.

El caso es que, como ha resaltado Carlos Alsina esta mañana en su monólogo, la razón por la que el rey emérito está en Abu Dabi no guarda ninguna relación con lo ocurrido el 23 de febrero de 1981, sino "por la fundación Lucum y la fundación Zagatka, que no fueron errores, o traspiés, sino tapaderas para ocultar dinero en Suiza y eludir el pago de impuestos en España".

Al Gobierno "no le compete"

Tras la reivindicación de Feijóo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo que el regreso a España de Juan Carlos I no le compete al Gobierno "en ningún caso". "El Gobierno nunca le ha impedido ni le ha denegado la entrada a España, viene cuando él lo decide. Le compete a él y a la Casa Real", indicó Bolaños.

Un aspecto, el relativo a la competencia de la Casa Real en la decisión sobre la vuelta del rey emérito a España, que desde Zarzuela puntualizaron que no está en su mano, ya que la determinación de abandonar Abu Dabi y volver a establecerse en España es exclusivamente del monarca.

Qué dice Juan Carlos I en sus memorias

El deseo de Juan Carlos I de volver a España está recogido en su libro de memorias, 'Reconciliación' (Editorial Planeta, 2025), en el que el rey emérito explica que en su retiro voluntario en Abu Dabi piensa en España todas las noches.

En ese mismo libro, don Juan Carlos asegura que comprendió el distanciamiento de Felipe VI como rey, pero que sufrió al ver que "fuera insensible" como hijo.

Carlos Alsina también se ha referido a este punto durante la tertulia en Más de uno, donde ha criticado el victimismo del rey emérito ha destacado que el que ha tenido que "tomar decisiones francamente complicadas y difíciles desde el punto de vista familiar" ha sido Felipe VI. Una opinión que ha sido aplaudida en redes sociales por el escritor Arturo Pérez-Reverte

50 años de su proclamación

Ambos se vieron el pasado 22 de noviembre durante un almuerzo privado en El Palacio de El Pardo en el que la "familia amplia" de Felipe VI se reunió para conmemorar la efeméride del 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España, que se produjo el 22 de noviembre de 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco.

El encuentro privado se produjo después de que un día antes se conmemorara el 50 aniversario de la monarquía parlamentaria en el Congreso de los Diputados, en un acto al que no fue invitado el rey Juan Carlos. Como tampoco recibió invitación para participar en la ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid y donde Felipe VI hizo entrega a su madre, la reina Sofía, del Collar de la Orden del Toisón de Oro, la más alta distinción que otorga la jefatura del Estado.