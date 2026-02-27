ETS y LP, primeros nombres para el programa gratuito y popular del 61 Jazzaldia

El grupo alavés ETS y la cantante estadounidense LP abrirán el 22 de julio en la playa de la Zurriola el 61 Festival de Jazz de San Sebastián, que ha preparado un programa de conciertos gratuitos que, además de calidad, promete diversión con propuestas populares y diversas "que pueden alcanzar a muchos tipos de público".

Los adjetivos los ha puesto este viernes Miguel Martín, que cerca de cumplir 70 años ha ofrecido su última rueda de prensa como director del Jazzaldia, puesto que dejará el próximos mes de abril y cuyo relevo está aún pendiente de la resolución del concurso público que el Ayuntamiento donostiarra ha convocado para sustituirle.

Jazz Band Ball

Todos estarán en el escenario de la playa, el Keller Gunea, donde ETS podrá recibir a miles de sus fans en un Jazz Band Ball inaugural que tendrá en los espacios de las terrazas del Kursaal a Marco Mezquida, que presentará 'Táctil', su último trabajo, y al Quinteto de Astor Piazzola, creado el genial compositor argentino, que sigue difundiendo su gran repertorio.

También protagonizarán la jornada de apertura Annie & The Caldwells, con un góspel de raíces, y Lisa Ono, nacida en Sao Paulo, pero brasileña y japonesa "a partes iguales". Esta intérprete de bossa nova y música sudamericana contactó con el festival porque estaba muy interesada en participar en él, ha explicado Martín. "Vendrá desde Tokio y volverá a Tokio tres días después. Tiene 1.400.000 escuchas mensuales en Spotify, la mayoría de público japonés", ha señalado.

Tras ETS y LP, de la que Martín ha asegurado que es una "figura extraordinaria dentro del pop actual", será el turno, el jueves 23, de Danielle Nicole, cantante y bajista que ofrece "uno de los directos del blues contemporáneo más poderosos", y de Ibibio Sound Machine, colectivo multicultural londinense que fusiona sus influencias nigerianas con el electropop.

El viernes darán inicio a la noche los pamploneses Kokoshca, que "estaban llamados al Keler Gunea desde hace tiempo", y Emma-Jean Thackray, multiinstrumentista y cantante, uno de los nombres emergentes del pop británico.

La clausura

HOFE, presencia importante de la música urbana, y Nøgen, popularísimos y recientes triunfadores en su concierto del Auditorio del Kursaal para conmemorar su décimo aniversario, son los grupos que cerrarán los conciertos de la playa el 15 de julio, penúltima jornada del 61 Jazzaldia, que el día 26 clausurarán Diana Krall, Vicent Peirani y Erik Truffaz y Antonio Lizana con 'New Sketches of Spain'.

David Murray, Jon Lovano y Julian Lage, Marcus Miller, Nils Peter Molvaer, Charles Tolliver y Azar Lawrence son también, entre otros, parte del cartel de pago de esta edición, la última de Martín, que este viernes se despedía de los periodistas 48 años después de su primera rueda de prensa.