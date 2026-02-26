Rubén Blades regresa al Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz

El músico panameño Rubén Blades regresará el próximo 17 de julio al Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz para iniciar su gira por España, junto con la big band de Roberto Delgado formada por una veintena de músicos.

Así lo ha confirmado en un comunicado la organización del festival, quien ha celebrado que Mendizorrotza acogerá un gran concierto de la "leyenda de la salsa" e "icono de la música latina". Con esta confirmación, el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz consigue traer a la capital vasca a una gran estrella que, sin duda, nos regalará una noche inolvidable ya que, además de presentar su último disco 'Fotografías' con el que ha realizado una exitosa gira por el continente americano, recordará clásicos como 'Pedro Navaja', 'Decisiones' y 'Amor y Control', entre otros.

Blades es una de las personalidades más activas de la cultura hispanoamericana, desde que debutó en 1970 como cantante y compositor. Sus álbumes emblemáticos de salsa afro-cubana clásica incorporan influencias del rock, el jazz, y sonidos de todo el mundo. Además, ha colaborado con artistas de todos los estilos musicales y ha compuesto cientos de canciones, reconocidas por sus letras elocuentes y con fuerte contenido social, personajes coloridos y melodías memorables.

El artista ha ganado 12 premios 'Grammy' y 13 'Latin Grammy', el último de ellos a mejor 'Álbum de Salsa' por 'Fotografías'. Su participación durante ocho temporadas en la serie de AMC 'Fear the Walking Dead' le valió una nominación al 'Imagen Award' como mejor actor de reparto.

El álbum 'Fotografías', continúa el ciclo de Blades junto a Roberto Delgado y la Orquesta de Panamá. Según el artista, la banda demuestra su versatilidad al interpretar diversos formatos: dos trompetas, tres trombones, orquesta y big band. Incluye temas nuevos, así como canciones escritas por Blades, pero grabadas por otros artistas, en diferentes décadas, dentro de su trayectoria artística de más de 50 años.

El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz anunciará en breve el resto de la programación, que se celebrará del 13 al 18 de julio, así como el comienzo de la venta de entradas.