Euskadi cubrirá con un seguro público hasta 20 meses de impago en alquileres

El Gobierno vasco aprobará tras el verano el decreto que pone en marcha el anunciado seguro con el que pretende dar más garantías a los propietarios para que saquen al mercado del alquiler las viviendas.

En principio, se plantea un máximo de 14 mensualidades aseguradas, aunque se podría ampliar hasta 20 en los arrendatarios con especiales dificultades para acceder a una vivienda en alquiler. Jóvenes o personas con discapacidad, ha planteado como ejemplos el consejero de vivienda.

Este seguro se dirige a pequeños propietarios, con un máximo de cinco viviendas, que alquilen en municipios tensionados. La renta, eso sí, deberá estar en la horquilla fijada por los Índices de precios de referencia, o en su defecto, el 95% de la renta media mensual del municipio.

Otro de los requisitos es que los propietarios no podrán exigir más de una mensualidad de fianza, algo que también conlleva que el Gobierno aparque un aval previsto para cubrir fianzas.