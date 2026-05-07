La madre del presunto asesino de Maialen afirma que "en condiciones normales" su hijo "no es capaz de hacer algo así"

La madre del presunto asesino de Maialen, que murió el 27 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz tras recibir 13 cuchilladas, ha asegurado que, "en condiciones normales", su hijo "no es capaz de hacer algo así". La Audiencia Provincial de Álava acoge este jueves la cuarta sesión del juicio por este crimen, por el que las acusaciones reclaman para el acusado 45 años de cárcel, al considerar que, cuando asestó 13 cuchilladas a Maialen, su esposa, lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos".

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución del acusado, puesto que argumenta que, en el momento en el que acuchilló a Maialen en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".

'Siempre ha sido tranquilo'

En su declaración, la madre del acusado ha afirmado que J.R. fue diagnosticado cuando era pequeño con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), pero que "siempre ha sido tranquilo". Cuando empezaron sus problemas con el alcohol y las drogas, lo ingresaron en un centro de desintoxicación, del que salió varios meses después recuperado, aunque con posterioridad recayó en varias ocasiones, tras sucesivos reingresos en distintos centros, según ha explicado.

Además, ha afirmado que J.R. protagonizó tres intentos de suicidio tras los que requirió de hospitalización. Según ha afirmado, a raíz de que su hijo conociera a Maialen en uno de esos centros de rehabilitación en el que ella también estaba ingresada, el comportamiento de J.R. cambió, dado que pese a sus problemas con las drogas y el alcohol, hasta entonces nunca había robado a su familia, algo que empezó a hacer a partir de ese momento.

Robos y suplantaciones de identidad

"Nos robaban, nos suplantaban la identidad", ha explicado, en referencia a su hijo y a Maialen, sobre los que ha afirmado que parecían "quererse" y llevarse bien. La madre del acusado ha informado de que, a través de una de esas suplantaciones, robaron todos los ahorros de su hija, la hermana de J.R., y de que, aprovechando que a ella le estaban operando de corazón, su hijo y Maialen entraron en el despacho de la familia y robaron un ordenador y documentación sobre tarjetas y cuentas bancarias.

Por otra parte, ha afirmado que, aunque durante un tiempo pagaron el piso y todos los gastos de J.R., Maialen y de la hija de ambos, la ya entonces esposa de su hijo le enviaba mensajes por whatsapp "amenazantes" e insultantes, recriminándole que no les diera más dinero. La testigo ha explicado que ha borrado la mayor parte de dichos mensajes, porque leerlos le hacía "daño".

Respecto al crimen, ha afirmado que, "en condiciones normales", su hijo "no es capaz de hacer algo así", ya que a lo largo de su vida nunca ha visto que se comportara de forma violenta.