Euskadi ofrecerá derivaciones a la privada a casi 1.800 pacientes en lista de espera para cirugía

Osakidetza comenzará los próximos días a ponerse en contacto con los pacientes que llevan esperando para una intervención quirúrgica más de 180 días. Según el consejero, son 1794 personas (más de mil para Traumatología). Y esta cifra, prácticamente multiplica por 10 los datos de noviembre.

El consejero ha insistido en que el motivo de la huelga está en exclusiva en el estatuto médico, que es competencia del Ministerio, de manera que el "origen y la solución está en el ámbito estatal". Alberto Martínez ha vuelto a ser muy crítico con la ministra, y una vez más se ha ofrecido a asumir las competencias en materia de salud que le permitirían resolver la situación. 'En plena crisis laboral y sanitaria, la ministra prioriza otros temas'.

El consejero ha defendido que en lo que son competencias vascas, se avanza en medidas de carácter autonómico. El próximo 6 de mayo se llevará a la mesa sectorial de Osakidetza una disposición para que el tiempo en la residencia compute en la carrera profesional, como piden los médicos.