Ertzaintza

Aparece un cadáver con heridas de arma de fuego en Irun

La Ertzaintza ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido junto a una chabola en la localidad fronteriza

Onda Cero San Sebastián

Euskadi |

Coche patrulla de la Ertzaintza
Coche patrulla de la Ertzaintza | Wikimedia

El cuerpo sin vida de un hombre ha aparecido este martes de madrugada, junto a una chabola de un barrio de Irun (Gipuzkoa), y las primeras investigaciones apuntan a que la muerte se habría producido por disparos de un arma de fuego.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las 3.30 horas, un comunicante alertó a la Ertzaintza de la aparición del cuerpo de un hombre junto a unas chabolas del barrio Belaskoenea de la localidad guipuzcoana de Irun.

Hasta el lugar se desplazaron miembros de la Ertzaintza y de Osakidetza, que tan solo pudieron constatar el fallecimiento de un varón de 34 años, de origen magrebí, y que presentaba una herida producida, supuestamente, con un arma de fuego.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Tras comunicar el hallazgo al juez, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal.

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