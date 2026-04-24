Reconocen a dos trabajadoras de Lanbide una indemnización total de 85.000 euros "por abuso de temporalidad"

Una sentencia del juzgado de lo Social número 1 de la localidad guipuzcoana de Eibar reconoce a dos trabajadoras de Lanbide el derecho a indemnización "por abuso de temporalidad", por lo que "percibirán 85.000 euros", según ha informado el sindicato UGT.

Además, ha destacado que ésta es "la primera sentencia en Euskadi que reconoce el derecho a una indemnización por abuso de temporalidad para trabajadoras que ya han consolidado su puesto como funcionarias de carrera".

El fallo judicial, dictado el 21 de abril de 2026 por el Juzgado de lo Social número 1 de Eibar, condena al Gobierno Vasco al pago de 45.938 euros y 39.401 euros, más intereses procesales, a estas dos trabajadoras.

Según UGT, "ambas trabajadoras de Lanbide permanecieron durante años en situación de fraude de contratación temporal hasta que lograron su plaza fija a través de los procesos selectivos de estabilización (OPE de consolidación) de 2022".

Además, ha destacado que esta resolución judicial "marca un precedente jurídico de relevancia nacional, apoyándose en la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

Desde los Servicios Jurídicos de UGT Euskadi, señalan que estas dos demandas ganadas "son solo el inicio de una ofensiva legal mayor". Actualmente, el sindicato gestiona un conjunto de 40 demandas adicionales de trabajadores de Lanbide que se encuentran en situaciones "idénticas" y para las que espera "un fallo en el mismo sentido".