Torres teme que las afecciones en Tubos Reunidos o Tubacex no sean las últimas en la industria vasca por guerra en Irán

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha afirmado que si el conflicto en Irán persiste la industria vasca se verá afectada "seguramente" por EREs como el de Tubos Reunidos, que "fue el primero pero no será el último", o ERTEs como el que no descarta Tubacex ya que, ha subrayado, "el sector industrial vasco está muy ligado a ese comercio internacional y a la situación energética".

El vicelehendakari ha recordado que, ya dijo en su día, al conocerse el ERE de Tubos Reunidos, que "era el primer ERE para la industria vasca consecuencia de las políticas de Trump pero que no sería el último", puesto que las actuaciones de este hombre que provocan en todo el mundo igual no tienen una repercusión inmediata, pero sí a medio plazo, en lo que va a ser la industria", como ya se está viendo sobre la evolución del gas y el petróleo a nivel mundial.

En este punto ha subrayado que, en previsión de esa escalada, una de las medidas que adoptó la mesa de diálogo social fue que aquellas empresas que entren en ERTE por situaciones derivadas del conflicto en Irán están sujetas a una serie de complementos para salarios de aquellos trabajadores que se vean afectados por un expediente temporal".

En concreto, el Gobierno Vasco, ha recordado, establecerá un complemento a las prestaciones de desempleo de los trabajadores en ERTE, "más vulnerables y con salarios más reducidos", condicionado a la obligación de mantenimiento del empleo, "provenientes de sectores afectados por la guerra de Irán". Con este objetivo, se establecerá un presupuesto de 2 millones de euros para los trabajadores con bases de cotización inferiores o iguales a 23.000 euros y por un importe de 175 euros mensuales para personas con una jornada de trabajo superior al 50% y de 125 euros mensuales para quienes tengan una jornada inferior al 50%.

Sobre el anuncio de Tubacex al comité intercentros de que no ha descartado la posibilidad de tener que recurrir a un ERTE si no hay cambios en el actual escenario en el Próximo y Medio Oriente, Mikel Torres ha confirmado que, por su parte, su Departamento se pondrá en contacto con la empresa "para avisar de que todas las condiciones se cumplen en cuanto al ERTE y también para conocer un poco en qué situación están y qué previsiones manejan".