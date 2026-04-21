Recogen firmas para instar a Educación a mantener los cursos de inmersión en euskera para docentes

ELA, Steilas y LAB han iniciado este martes una recogida de firmas para solicitar al Departamento de Educación el mantenimiento de los cursos de inmersión en euskera dirigidos a docentes, incluidos los ofertados a través de la modalidad R del programa IRALE, y mientras se acuerde con la mayoría de la representación sindical "su diagnóstico, refuerzo y dimensionamiento" de los cursos.

Asimismo, solicitan al Departamento abordar y consensuar con la representación de los y las trabajadoras medidas para mejorar el alcance e impacto de esta formación de inmersión, mantener al menos los recursos e inversión existentes para garantizar esta modalidad de formación y, por último, adecuar y reforzar la formación centrada en el euskera a las necesidades actuales, de forma negociada con los sindicatos.

Según han trasladado, "la situación actual del euskera es grave" puesto que, siendo una lengua minorizada, su uso, su adhesión y su competencia lingüística van a la baja" aunque los sindicatos creen que "la situación es reversible". Para lograrlo, han considerado "fundamental" una formación centrada en el euskera y la cultura vasca para el profesorado, pues, han subrayado, "son los y las docentes el principal motor de los logros del alumnado y del sistema educativo".

A su entender, resulta "imprescindible" contar con profesorado formado en el conocimiento del euskera y en sociolingüística, así como en la cultura vasca y en su transmisión, además de formarlo permanentemente, objetivo que ha sido durante años el objetivo de los cursos R de IRALE.

En este sentido, los tres sindicatos han denunciado que el Departamento ha tomado la decisión de suspender los cursos de la modalidad R de IRALE a partir del curso 2026-27 "sin transparencia y de forma unilateral respecto a los sindicatos".