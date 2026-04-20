Claves y novedades del Decreto de Medidas Urgentes frente a la 'emergencia habitacional' en Euskadi

El decreto modifica doce normas en vigor “para adaptar las políticas públicas de vivienda a la nueva realidad del mercado, ampliar coberturas, flexibilizar instrumentos y ofrecer respuestas más rápidas y eficaces a quienes hoy tienen más dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada”, ha destacado el consejero Denis Itxaso.

Programa de alquiler Bizigune

Bizigune es un programa por el que los propietarios ceden sus viviendas al Gobierno vasco para que ejerza de 'casero' durante seis años. Actualmente cuenta con unas 7.500 viviendas y el Gobierno vasco aspira a conseguir otras 2.000 más para incorporarlas al mercado de alquiler. Para ello, mejora sustancialmente el canon que reciben los dueños, sobre todo en las zona tensionadas. En las capitales, por ejemplo, en Donosti, el importe puede llegar a los 998€, 822 en Bilbao y 709 en Vitoria.

Con el propósito de que las clases medias puedan acceder a estas viviendas se eleva hasta los 46.463,29€ el umbral de ingresos máximos.

Gaztelagun, 300€ para el alquiler

El programa de ayudas para que los jóvenes accedan al alquiler también elevan los ingresos máximos para poder beneficiarse. Hasta 30.000€ para solicitudes individuales a 36.764 en casos de parejas. Otra de las novedades que se incorporan es la posibilidad de acceder a estas prestaciones por el alquiler de habitaciones.

Los menores de 36 años que quieran beneficiarse podrán presentar contratos de hasta los 900€ de alquiler en las capitales vascas.

Conversión lonjas en viviendas

El decreto recoge también la obligación de que en la promociones públicas la mitad de las viviendas se dirijan a los jóvenes.

Abre la puerta, igualmente, a que lonjas vacías puedan convertirse en vivienda siempre que cumplan una serie de condicionantes. Eso sí, la pelota está ahora en el tejado de los ayuntamientos que deberán cambiar sus ordenanzas. Según el Gobierno vasco, existen unas 7.500 lonjas en Euskadi que podrían ser trasformadas.