Gobierno Vasco aprueba el decreto para ampliar las ayudas de 200 euros a todas las familias con hijos hasta los 4 años

El Gobierno Vasco ha aprobado el decreto para la ampliación de las ayudas de 200 euros mensuales a todas las familias con hijos e hijas hasta los 4 años, una medida que será retroactiva hasta el 1 de enero de este año.

Las nuevas ayudas se pueden pedir a partir de la publicación del decreto en el BOPV a finales de junio y la ampliación hasta los 4 años supone una inversión adicional de 33,3 millones de euros, según ha informado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Estas ayudas llegarán por primera vez a las familias de acogida y a las familias monoparentales con algún hijo o hija de 4 a 7 años. El objetivo de estas prestaciones es "seguir avanzado en el marco de una política integral para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias y de sus miembros", según ha explicado la consejera. También se pretende garantizar los recursos mínimos a todas las familias con hijos y tratar de evitar la pobreza infantil.

Esta iniciativa está dirigida al apoyo a las familias y al fomento de la natalidad y la podrán solicitar las personas que con residencia y empadronamiento en Euskadi, en el mismo domicilio que el niño o la niña, con una antigüedad mínima de un año o, alternativamente, de cinco años dentro de los diez anteriores. Además, deberá tratarse de personas que mantengan la convivencia y guarda de la persona menor durante la actuación subvencionable.

Novedades

Actualmente, la ayuda se concede desde el nacimiento hasta que la hija o hijo cumple 3 años, pero con el nuevo decreto, esta prestación se amplía un año más, por lo que podrá recibirse hasta que la hija o hijo cumpla 4 años.

Las ayudas de 100 euros mensuales serán para las familias numerosas con hijas o hijos de 4 hasta los 7 años. Actualmente, estas ayudas ya existen para terceras o sucesivas hijas o hijos desde los 3 años hasta los 7 años. A partir de ahora, la prestación se reconocerá desde los 4 hasta los 7 años. La misma ayuda también llegará a familias monoparentales con un hijo o hija o más cuya edad sea de 4 hasta 7 años.

También serán beneficiarias de las ayudas de 100 y 200 euros mensuales las familias de acogida (621 familias en Euskadi) o familias de tutela. A su vez, se mejora la gestión y las interoperabilidades. En las ayudas que se conceden en función del nivel de renta se tendrá en cuenta el último período impositivo liquidado.

La medida será retroactiva hasta el 1 de enero del 2026; es decir, se reconocerán con fecha de inicio de ese día. Esta retroactividad afectará a las familias de manera diferente.

El Gobierno Vasco ha aportado una serie de ejemplos para aclarar las dudas respecto a esta ayuda. De esa forma, a modo ilustrativo, para niña que cumplió 3 años el 12 agosto del 2025, la familia tiene derecho a la nueva ayuda desde enero hasta julio de 2026.

En el caso de un hijo que cumpliera los 3 años el 12 enero del 2026, la familia tiene derecho a la nueva a ayuda desde enero del 2026 hasta diciembre de 2027. Para una hija que cumplió 4 años el 12 enero del 2026, la familia no tiene derecho a las nuevas ayudas.

En este sentido, el Gobierno ha precisado que no corresponde la ampliación de la ayuda a las familias con hijas o hijos que han cumplido 4 años en enero de 2026 porque la ayuda finaliza el mes anterior a aquel en el que la niña o niño cumple 4 años. Si la hija cumplió 4 años el 12 de febrero del 2026, la familia tiene derecho a las nuevas ayudas por enero del 2026

La inversión económica por la ampliación de las ayudas para los siguientes 4 años asciende a 85,8 millones de euros con un crédito de pago para este año de 33,8 millones de euros. Las nuevas ayudas se podrán pedir a partir de la publicación del decreto en el BOPV, a finales de junio.