Pau Euskadi: fechas y claves de la prueba de acceso a la universidad que evaluará a 13.000 estudiantes

Llega el momento de la verdad. Este día 2 comienzan en Euskadi los exámenes de la PAU que se desarrollarán durante tres días en los tres campus de la EHU.

Un total de 12.114 estudiantes de Bachillerato y 952 de Formación Profesional están convocados a estas pruebas que, en muchos casos, servirán para decidir o no el acceso a la carrera deseada. Los resultados se publicarán el día 10 de junio. Es significativo el crecimiento de más de un 17% en un año del número de estudiantes con necesidades especiales a los que se hará una adaptación de la prueba.

Móviles y otros dispositivos

La EHU informa que todos los teléfonos móviles, smartwatches y otros aparatos electrónicos deberán apagarse obligatoriamente antes de entrar en el aula de examen y deberán colocarse obligatoriamente en un espacio habitado para ellos, fuera del alcance.

Lo que no deberán olvidar en ningún caso los estudiantes son el DNI y el resguardo de las tasas, sin estos documentos no podrán hacer los exámenes.

Primer día

Los estudiantes están citados a las 8:30 de la mañana, y tras una presentación y explicación, comenzará el primer examen: Lengua Vasca y Literatura. Tras un descanso llegará Historia de la Filosofía e Italiano. Ya por la tarde, a partir de las 14:30, están convocadas las pruebas de Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Dibujo Técnico II, Historia de la Música y la Danza y Dibujo Artístico II. A las 16:45 serán los últimos exámenes: Química, Artes Escénicas II e Historia del Artes

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