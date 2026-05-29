El Gobierno Vasco impulsará una reforma legal para evitar la descalificación de VPO en zonas tensionadas

El Gobierno Vasco impulsará cambios legales para evitar la descalificación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en zonas tensionadas y reforzar el control sobre su transmisión. Esta medida permitirá mantener la protección de 901 viviendas en municipios tensionados y regular más de 1.000 transmisiones anuales de VPO.

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha anunciado este viernes, en respuesta a una pregunta del PSE-EE en el pleno de control del Parlamento Vasco, que impulsará una reforma de la Ley Vasca 3/2015 del Derecho a la Vivienda con el fin de a preservar el parque protegido y garantizar un acceso "más justo" a la vivienda.

Itxaso ha anunciado que esta modificación legislativa permitirá la prórroga de la calificación protegida de las VPO ubicadas en zonas tensionadas y la creación de un derecho de adquisición legal sobre las segundas y posteriores transmisiones de vivienda protegida.

La primera medida persigue evitar la descalificación de viviendas protegidas construidas antes de 2003 y que perderán próximamente su régimen de protección. Aunque las viviendas calificadas a partir de ese año cuentan con protección permanente, un total de 1.071 viviendas anteriores a esa fecha dejarán de estar protegidas en los próximos años, de las cuales 901 se encuentran en zonas declaradas tensionadas.

'Frenar dinánimas especulativas'

Para hacer frente a esta situación, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana promoverá una reforma de la Ley Vasca de Vivienda que permitirá prorrogar la calificación protegida de estas promociones mientras permanezca vigente la declaración de zona tensionada. Según ha explicado el consejero, la medida permitirá, por ejemplo, evitar la descalificación de las 510 viviendas en alquiler de Benta Berri, en Donostia, y, en general, "frenar dinámicas especulativas que podrían agravarse en contextos de escasez de vivienda".

Además de esta promoción de Donostia, la iniciativa beneficiará también a otra promoción de 119 viviendas en el barrio de Intxaurrondo y de 2 viviendas en Zubieta, a 248 viviendas en Vitoria-Gasteiz repartidas entre Lakua (200) y Zabalgana (48), 21 en Bilbao (Cortes) y otra vivienda en una promoción de Barakaldo, todas ellas en régimen de propiedad. En total, 901 viviendas mantendrán su protección mientras la zona tensionada siga vigente.

La segunda medida incorpora un cambio estructural en la gestión del parque protegido mediante la creación de un derecho de adquisición legal sobre las segundas y posteriores transmisiones de viviendas protegidas con calificación permanente.

La reforma establecerá que, cuando una persona propietaria quiera vender una vivienda protegida, deberá ofrecerla previamente al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, que designará a la persona compradora entre quienes figuren inscritas en Etxebide con base en criterios objetivos, como la antigüedad en el registro o la adecuación de la vivienda a la unidad convivencial.

'Una gran inmbiliaria pública'

De esa forma --ha explicado-- "cuando una persona propietaria quiera vender una VPO, deberá ofrecerla previamente al Departamento, que designará a la persona compradora entre las inscritas en Etxebide, en función de criterios objetivos". A través de esta medida, el Ejecutivo vasco busca reforzar la transparencia y evitar prácticas irregulares vinculadas a sobreprecios encubiertos en la venta de vivienda protegida.

Itxaso ha explicado que este cambio responde a varios objetivos, como el de "evitar fraudes por sobreprecio, mediante contratos de venta de muebles o similares"; así como garantizar que más de 1.000 transmisiones anuales de vivienda protegida "se realicen con plena transparencia". A su vez, permitirá "reforzar el carácter social" del parque protegido, "asegurando que llegue a quien realmente lo necesita".

El consejero ha subrayado que este instrumento permitirá al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana actuar "como una gran inmobiliaria pública de vivienda protegida, superando el modelo actual basado exclusivamente en el tanteo y reforzando el control público sobre la función social de la vivienda protegida".