Operación de Ertzaintza, Policía Nacional y Policía Local en dos fábricas abandonadas de Vitoria

Desde primera hora de la mañana, el despliegue policial en la zona de Campo de los Palacios ha llamado la atención. La intervención ha comenzado pasadas las seis de la mañana en las instalaciones de dos empresas abandonadas. En ellas, desde hace tiempo, pernoctan decenas de okupas. Hace unos días, protagonizaron un enfrentamiento con los okupas del barrio de Errekaleor.

Efectivos de la comisaría de la Ertzaintza de Vitoria, con el apoyo de la Brigada Móvil, la Unidad Canina y la Unidad de Vigilancia y Rescate (U.V.R.), y en coordinación con la Policía Local y la Policía Nacional, están procediendo a la identificación de las personas que pernoctan en dicha empresa.

De momento, se han identificado a un total de 94 personas. Según ha desgranado en su comunicación la policía autonómica vasca, 91 de origen magrebí, uno de procedencia europea y dos de nacionalidad española.

La Ertzaintza han realizado un acta de ocupación a uno de ellos por posesión de una cartera con documentación a nombre de otra persona. A un segundo individuo, se le ha abierto expediente por tenencia de sustancias estupefacientes de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. El primero de 32 años y el segundo de 23, ambos de origen magrebí.

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se han encargado de verificar las identidades de las personas implicadas, habiendo trasladado a ocho de ellas, por la Ley de Extranjería, para comprobar su situación legal. Todos hombres de procedencia magrebí, de entre 19 y 42 años.

La Ertzaintza investiga la procedencia de multitud de objetos localizados en estas naves abandonadas.