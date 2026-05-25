Basauri incorporará el primer modelo mixto de cocinas escolares para elaborar la comida de siete centros públicos

La localidad vizcaína de Basauri será el primer municipio de Euskadi en desplegar un modelo mixto de cocinas escolares, que integrará cocinas 'in situ' y una cocina zonal, para elaborar la comida de un total de siete centros públicos: Sofía Taramona, Arizko Ikastola, Basozelai Gaztelu, José Etxegarai, Kareaga, Bizkotxalde y Soloarte.

Se trata de un proyecto del Departamento de Educación en el marco de Hezkuntza Eraiki 2030 que ha supuesto la aprobación de una inversión de 156,8 millones de euros "destinada al servicio de comedor escolar y a la ampliación progresiva del nuevo modelo de cocinas escolares en Euskadi" que "prioriza la elaboración diaria y de proximidad de los menús escolares".

En concreto, está prevista la implantación de cocinas eléctricas verticales 'in situ' en Sofía Taramona, Arizko Ikastola y Basozelai Gaztelu, para alrededor de 800 comensales en conjunto, con capacidades que oscilarán aproximadamente entre los 240 y los 400 comensales por centro. Además, se habilitará una cocina zonal en Soloarte, que dará servicio a José Etxegarai, Kareaga, Bizkotxalde y al propio Soloarte mediante un sistema de distribución de proximidad y recorridos cortos, atendiendo conjuntamente a cerca de 800 alumnas y alumnos, ha detallado Educación.

Este modelo se ha presentado en el CEIP Txurdinaga HLHI de Bilbao, un centro escolar que ya dispone de cocina eléctrica vertical 'in situ', en un acto en el que han intervenido la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y el alcalde de Basauri, Asier Iragorri. En el acto ha participado además el equipo de cocina de la escuela que ha realizado una demostración práctica de la elaboración diaria de los menús y del funcionamiento de las nuevas cocinas, y explicado los criterios nutricionales y de sostenibilidad del sistema.

La consejera ha subrayado que Basauri "reúne las condiciones idóneas para implantar esta primera experiencia mixta en Euskadi, tanto por el número de centros educativos y alumnado implicado como por la posibilidad de adaptar diferentes soluciones a las necesidades reales de cada escuela".

Por su parte, el alcalde de Basauri ha destacado que "se va a hacer realidad una reivindicación histórica de las AMPAs de Basauri", y aunque ha reconocido que "han pasado años desde las primeras conversaciones y gestiones", ha defendido que se trata de "un proyecto complejo y ambicioso que, por fin, ve la luz, y además lo hace en Basauri gracias a la apuesta del Gobierno Vasco porque sea en nuestro municipio".

Según los datos aportados por el departamento, entre 2021 y 2026 el alumnado que utiliza este servicio ha pasado de 25.331 a 30.097, mientras que la red de centros con cocina propia ha aumentado de 120 a 158 centros educativos.

En este contexto, la consejera ha señalado que "no se trata únicamente de incorporar nuevas cocinas, sino de transformar progresivamente el sistema de alimentación escolar en Euskadi mediante una red más cercana y adaptada a las necesidades actuales de los centros educativos y las familias".

El nuevo sistema prioriza la elaboración diaria y de proximidad de los menús escolares, favoreciendo que la comida llegue recién preparada al alumnado y reforzando el vínculo entre el comedor y la vida cotidiana de los centros educativos, ha añadido.

En esta línea, el Gobierno Vasco aprobó el pasado mes de abril una inversión de 156,8 millones de euros destinada al servicio público de comedor escolar y a la ampliación progresiva del nuevo modelo de cocinas escolares en Euskadi. Por su parte, el Plan Hezkuntza Eraiki 2030 contempla las obras necesarias para la implantación de 40 nuevas cocinas en centros escolares de distintos municipios de Euskadi dentro de la planificación establecida.

A estas actuaciones se sumarán nuevos proyectos actualmente en fase de definición técnica y planificación, que se desarrollarán progresivamente en los próximos años (hasta el año 2030), con una previsión de inversión cercana a los 36 millones de euros para obras e infraestructuras, ha detallado.

El Departamento de Educación apuesta por un nuevo modelo de cocinas eléctricas más eficientes y sostenibles, alineadas con los objetivos de descarbonización y transición energética, dentro de una estrategia vinculada a los proyectos de descarbonización de distintos formatos como la aerotermia, geotermia, placas fotovoltaicas para autoconsumo y al abandono del propano, así como la transición del gas a la electricidad en centros educativos.

Hasta el momento, se han instalado seis cocinas escolares verticales in situ en Lardizabal Herri Eskola (Aia), CEIP Zurbarán (Bilbao), CEIP Txurdinaga (Bilbao), CEIP Alonsotegi (Alonsotegi), Talaia Eskola (Hondarribia) y, recientemente, en CEIP Lantziego Ikastola (Lantziego). El despliegue continuará en Leioa, Orduña, Bilbao, Arrigorriaga, Ermua, Abadiño, Iurreta, Plentzia, Santurtzi, Amurrio, Arrazua-Ubarrundia, Hernani e Irun, principalmente en la implantación de cocinas 'in situ'; mientras que Zamudio y Villabona desarrollarán modelos vinculados a cocinas zonales.

Tras la experiencia de Basauri, el Gobierno Vasco prevé desarrollar Vitoria-Gasteiz también modelos mixtos que combinarán cocinas in situ y zonales.