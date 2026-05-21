Detenido en Azpeitia un hombre con 110.000 archivos informáticos con pornografía infantil

Agentes de la Ertzain-etxea de Urola-Kosta y de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza han participado en la investigación y detención en la localidad guipuzcoana de Azpeitia de este varón por un presunto delito de posesión de material de abuso sexual infantil en sus equipos informáticos.

Los ertzainas realizaron un dispositivo de entrada y registro en un inmueble encontrando 280 GB de contenido relacionado con estos hechos. La investigación se ha realizado este mes de mayo al tener conocimiento la Ertzaintza de que, en Azpeitia, un varón podría tener en sus dispositivos informáticos archivos de vídeo e imágenes relacionados con la pornografía infantil.

Las pesquisas policiales han permitido la identificación del investigado, el cual disponía de una serie de claves y códigos de usuario para ser utilizadas en la red o en aplicaciones donde pedófilos comparten y transfieren archivos con contenidos de pornografía con menores.

Este pasado martes, la Ertzaintza realizó una entrada y registro, con la autorización del Juzgado de Azpeitia, en un domicilio de la localidad, donde se obtuvieron evidencias en dispositivos electrónicos, en los cuales había 110.000 archivos con material de índole sexual infantil, formando un total de 280 GB. Por ello, se procedió a la detención del hombre, de 71 años, acusado de un delito de posesión de material de abuso sexual infantil y, tras finalizar las diligencias policiales correspondientes ha sido puesto en la mañana de hoy, jueves, a disposición judicial.

Se da la circunstancia que en el año 2011 ya fue detenido por Policía Nacional por un delito de corrupción de menores, y en 2014 por Guardia Civil, por un delito de pornografía de menores.

La Ertzaintza continúa con la investigación para poder identificar tanto a las víctimas que aparecen en las imágenes como a otros posibles autores implicados en los hechos.