Silvio Rodríguez ofrecerá dos conciertos en Bilbao en septiembre

Silvio Rodríguez volverá el próximo mes de septiembre a España cinco años después de su última gira por este país para actuar en ocho ciudades, desde el día 1 en el Gren Teatre del Liceu de Barcelona hasta el 4 de octubre en el Movistar Arena de Madrid.

Entre medias, su oficina ha informado que el resto de citas tendrán lugar en Zaragoza (día 5, Pabellón Príncipe Felipe), Bilbao (12 y 13, Teatro Euskalduna), Valencia (día 16, Roig Arena), A Coruña (19, Coliseum), Sevilla (26, FIBES) y Murcia (1 de octubre).

Estará acompañado sobre el escenario por una formación integrada por algunos de sus colaboradores habituales (Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés) e interpretará nuevas composiciones y "canciones fundamentales de su trayectoria".

Las fechas concretas de la apertura de taquillas en cada punto se comunicará próximamente "a través de los canales oficiales", aunque, según indica la nota de prensa, el público ya puede registrarse en la web oficial del artista para recibir el aviso.

Fue en 2021 cuando el afamado poeta, músico, compositor e intérprete cubano actuó en España, entonces solo en el viejo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, al que volverá en esta gira, con todas las entradas vendidas y para presentar su entonces último trabajo, 'Para la espera' (2020).

Cantautor de los más relevantes de la nueva trova cubana y de la nueva canción iberoamericana de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, tiene más de una veintena de discos publicados, el último titulado 'Quería saber' (2024).