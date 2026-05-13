Programa Emantzipa

Más de medio millar de jóvenes vascos solicitan el primer día la ayuda de 300€ mensuales para su emancipación

El plazo para solicitar estas ayudas está abierto hasta el 30 de noviembre

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Llaves de una vivienda
Llaves de una vivienda | Pixabay

Este 12 de mayo ha sido el día en el que se ha abierto el plazo para solicitar la ayuda a la emancipación que otorga el Gobierno vasco a través del programa Emantzipa. Y vistos los datos, no eran pocos los que lo estaban esperando. En este primer día se han registrado 504 solicitudes, más del doble que el año pasado.

Una de las novedades de esta edición es que esta ayuda de 300€ mensuales se puede solicitar desde los 23 años. La edad límite es de 29 años. La ayuda puede recibirse durante un máximo de 24 meses, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos establecidos. Podrán acceder a ella las personas jóvenes con ingresos anuales superiores a 3.000 euros e inferiores a 30.000 euros, o hasta 36.500 euros en caso de tributación conjunta con cónyuge o pareja de hecho.

“Viendo que hay un nicho en las personas jóvenes de entre 23 y 25 años que quieren emanciparse desde el Gobierno Vasco vamos a seguir poniendo herramientas para que puedan empezar a diseñar su propio proyecto de vida. Además, bajando la edad para la solicitud de las ayudas de Emantzipa queremos bajar la edad media de emancipación de las personas jóvenes en Euskadi que hoy por hoy es de 29 años', ha explicado en un comunicado el director de juventud, Adrián López.

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