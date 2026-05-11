La hija de Maialen sufre un "trauma severo" y sufrirá afecciones psicológicas y emocionales durante su vida

La Unidad Forense de Valoración Integral ha constatado que la hija de Maialen, que con apenas dos años de edad estuvo presente en la habitación en la que su madre fue asesinada a cuchilladas, sufre un "trauma severo" como consecuencia de este crimen y que "con seguridad", a lo largo de su vida, padecerá "afecciones" psicológicas o emocionales.

La Audiencia Provincial de Álava acoge este lunes la sexta sesión del juicio por este crimen, cometido el 27 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz y por el que las acusaciones reclaman para el acusado 45 años de cárcel, al considerar que cuando asestó 13 cuchilladas a Maialen, su esposa, lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos". Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución del acusado, puesto que argumenta que cuando acuchilló a Maialen en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".

Un equipo de expertas en psicología, psiquiatría y Trabajo Social han explicado este lunes, en el juicio sobre esta causa, las repercusiones que la muerte de Maialen ha tenido en su padre y en su hija, que en el momento de los hechos tenía dos años.

En el caso del padre, del que han explicado que mantenía una relación muy estrecha e "interdependiente" con su hija, han puesto de manifiesto que tras la pérdida de Maialen ha sufrido un importante "daño social", caracterizado por la ruptura con sus redes familiares, de amistad y laborales. De hecho, han indicado que el "estigma social" que percibía tras lo ocurrido, que le lleva a pensar que se juzga su comportamiento y relación con su hija a raíz del crimen, le llevaron a cambiar de domicilio.

En el caso de la hija de Maialen, este equipo ha subrayado que la niña padece un "trauma severo" por la pérdida de su madre, un vínculo "absolutamente prioritario" para cualquier persona, especialmente a esa edad. Además, han advertido que este impacto se ve acrecentado por el hecho de que estaba presente en el momento de los hechos, aunque se desconoce qué es exactamente lo que pudo haber visto u oído durante la agresión mortal contra Maialen. "Ha estado expuesta a sonidos y a discusiones que, con seguridad, le van a generar dificultades", han explicado las integrantes de este equipo de evaluación. Estos problemas --según han dicho-- se traducen en dificultades en materia de "vinculación segura" con otras personas y de "socialización" y relaciones con otros niños.

Asimismo, han indicado que cuando sea capaz de comprender lo ocurrido, se enfrentará al "estigma social" derivado del hecho de que se trata de un crimen con una amplia difusión mediática, en el que se hayan involucradas dos personas tan cercanas como su madre y su padre. De esa forma, han subrayado que "con seguridad, Maialen padecerá a lo largo de su vida afecciones" que, en función de cómo evolucione y la intervención que se lleve a cabo con ella por parte de profesionales y familiares, podría traducirse en "patologías psiquiátricas" o "trastornos de consumo".