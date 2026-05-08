Denuncias

Investigan un posible suministro de drogas a menores de Vitoria en su viaje de estudios

Guardia Civil y Ertzaintza han recibido denuncias por lo ocurrido en un crucero en el que los estudiantes de 4ª de la ESO disfrutaban de su viaje de fin de curso

Onda Cero Vitoria | EFE

Euskadi |

Personas bailando en una discoteca
Personas bailando en una discoteca | Pexels

La Guardia Civil de Barcelona investiga los hechos sucedidos en un crucero en el que viajaban escolares de un centro educativo de Durana (Álava), ante la posibilidad de que se hayan podido suministrar drogas a menores de edad, según ha adelatado EITB y ha podido confirmar EFE.

La Guardia Civil ha informado de que agentes del instituto armado de Barcelona, donde al parecer hizo escala el barco, han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido en el interior del buque, en el que disfrutaban del viaje de fin de curso escolares menores de edad de un centro escolar de Durana.

Según ha detallado EITB, se trata de alumnos de cuarto de la ESO, algunos de los cuales alertaron a sus familias de la posibilidad de que a algunas de las chicas se les hubiera introducido drogas en sus bebidas.

De momento existen dos denuncias interpuestas ante la Guardia Civil y otras dos ante la Ertzaintza, según la televisión pública vasca, aunque el Departamento vasco de Seguridad no ha ofrecido ningún dato sobre el caso.

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