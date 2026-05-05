Comité de empresa de Metro Bilbao pide más vigilantes y dotarles de un spray de autodefensa como medida preventiva

El comité de empresa de Metro Bilbao se ha concentrado ante las oficinas centrales de la empresa en Bilbao para denunciar las nuevas agresiones y amenazas sufridas por dos trabajadores del metropolitano el pasado 1 de Mayo y para pedir un mayor número de vigilantes, dotados de un spray de autodefensa como medida preventiva que garantice la propia seguridad de estos empleados.

El secretario general de CCOO del Hábitat de Euskadi, Arturo Salinas, ha señalado a Europa Press, que están "presionando" al suburbano para que exija a las adjudicatarias de la seguridad privada del Metro en las líneas 1 y 2, Prosegur e I-SEC Aviation, que faciliten ese material preventivo a sus plantillas.

Salinas ha denunciado, en este sentido, que como ese gasto "no viene reconocido como una medida obligatoria en los propios pliegos, Prosegur e I-SEC "se están lavando las manos y a ver quien pone el dinero para comprar ese spray".

Según ha criticado el representante sindical, el spray tiene un coste de unos 20 euros por trabajador para una plantilla de 160 vigilantes de seguridad pero el Metro "le pasa la pelota a las empresas de seguridad" y las compañías se la están pasando al metro respecto a la adquisición de este material preventivo.

Vigilantes 'desprotegidos'

Salinas ha asegurado que, de este modo, los vigilantes de seguridad están "desprotegidos" sin este producto de autodefensa y han incidido en que si estos trabajadores "son desprotegidos", no van a poder "garantizar la seguridad ni de los trabajadores propios del metro, ni la de los usuarios".

El representante de CCOO ha indicado que la concentración de este martes ha sido convocada por el comité de empresa de metro Bilbao y ha congregado a unos 120 ó 130 participantes, que se han situado tras una pancarta contra los insultos, amenazas y agresiones. Ha apuntado también que los vigilantes de seguridad afiliados a CCOO han apoyado la iniciativa, como respaldo a los compañeros agredidos y porque se ven afectados por esa necesidad de material preventivo.

En la movilización se han denunciado las "nuevas agresiones y amenazas" sufridas por trabajadores del transporte público en estaciones de Metro Bilbao y de Renfe durante la jornada del Primero de Mayo.

Según ha informado el sindicato, el primero de los incidentes tuvo lugar sobre las 06.50 horas del 1 de mayo en la estación de Abando de Metro Bilbao, cuando, han explicado, un supervisor fue agredido por un joven que le propinó un puñetazo en la mandíbula, teniendo que ser atendido posteriormente en la mutua.

A la misma hora, en la estación de metro de Sestao, un supervisor y un vigilante de seguridad sufrieron amenazas de muerte e insultos graves por parte de un grupo de jóvenes, hechos que también fueron denunciados ante la Ertzaintza.

La tarde del mismo día, en la estación de Abando de Renfe, un individuo accedió a las vías y se introdujo en un tren Alvia, donde se escondió en el baño de un vagón. Tras ser localizado por dos vigilantes de seguridad, estos lo retuvieron hasta la llegada de una patrulla policial, momento en el que el individuo reaccionó propinando una patada en el estómago a uno de los trabajadores, que tuvo que ser evacuado a la mutua con fuertes dolores abdominales.

Salinas ha subrayado que el personal de limpieza, "muchas veces reciben amenazas, insultos" y "están solos" y "muchas veces están desprotegidos, limpiando las estaciones y se sienten vulnerables".