Gobierno vasco abre este martes la inscripción a las nuevas OPEs basadas en competencias para la Administración General

El Gobierno vasco abre a partir de este martes el plazo de inscripción a las nuevas OPEs basadas en competencias para la Administración General. En esta primera convocatoria se han incluido 13 categorías y 10 escalas del total de 15 categorías laborales y 44 escalas que se convocarán a lo largo del año.

El volumen inicial total de todas las categorías que van a convocarse este 2026 se establece en 1.790 puestos de trabajo, aunque el número total de plazas podrá incrementarse a lo largo del desarrollo de los procesos selectivos, ha informado el Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno en un comunicado.

Este modelo de selección por competencias se enmarca dentro del Plan Eki, que busca incorporar nuevos perfiles a la administración para afrontar el relevo generacional "seleccionando a las personas candidatas no solo por sus conocimientos, sino también por sus capacidades y habilidades para el desempeño del puesto", han explicado.

En la primera convocatoria, dentro de esta nueva era de OPEs, se han incluido 13 categorías, 5 escalas del ámbito sanitario y 5 escalas penitenciarias, entre las que se encuentran: técnico/a de imagen; cabo de guardamuelles; y técnico de mantenimiento o técnico de recursos generales, entre otros.

En cuanto a las escalas del ámbito sanitario y escalas penitenciarias se encuentran los técnico de enfermería, técnico de farmacia, facultativo de medicina o la escala jurídica de la administración penitenciaria, de psicología o de educación social.

Bases ya publicadas

Según ha recordado el departamento, las bases generales y específicas se han publicado este lunes, y a lo largo del mes de mayo se publicarán los modelos de exámenes, el diccionario de competencias y las pruebas tipo para la evaluación por competencias, con objeto de facilitar la planificación y preparación de las personas aspirantes. Las inscripciones se podrán realizar a partir de mañana a través de la web euskadi.eus y los primeros exámenes se llevarán a cabo en octubre.

El resto de las categorías y escalas serán convocadas en septiembre y octubre. También están a disposición de las personas aspirantes los temarios correspondientes a todas las escalas y categorías. Según han especificado, se han priorizado las escalas del ámbito sanitario por ser prioritarias, así como las categorías laborales.