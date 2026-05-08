Fiscal ve "indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia" de acusados de matar a Lukas Agirre

El fiscal Jorge Bermúdez ve "indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia" de los tres acusados, dos varones y una mujer. En declaraciones a los medios antes de la primera jornada del juicio por la muerte de Lukas Agirre, que se desarrolla en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, en la que se ha conformado el jurado popular (nueve titulares y dos suplentes), Bermúdez ha señalado que hay "indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados".

El fiscal solicita 22 años de cárcel para el presunto autor de los dos navajazos que costaron la vida a Agirre, que en aquel momento tenía 24 años, y para el otro acusado, propietario de la navaja y que tenía 26, como cooperador del crimen, y tres para la chica, que tenía 28 años, por supuestamente encubrir el delito.

Bermúdez ha explicado que este viernes se seleccionará al jurado popular y "ni siquiera están citados para comparecer los tres acusados", por lo que no se procederá a la lectura de las alegaciones iniciales, lo cual se espera tenga lugar el lunes a partir de las 09.30 horas. "Será prácticamente una jornada puerta cerrada", ha señalado.

Además, ha afirmado que la selección del jurado se llevará a cabo "buscando, por lo menos desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, la mayor ecuanimidad, no un jurado sesgado ni hacia un lado, ni hacia el otro".

Así, ha destacado que el objetivo es conformar el jurado popular que "más pueda responder a los intereses de la justicia, llegar a la verdad de este asunto y dar una resolución que se ajusta en derecho". "No se les pide otra cosa", ha indicado.

Preguntado sobre cómo va a articular su acusación, Bermúdez ha indicado que el Ministerio Fiscal ha formulado acusaciones porque entiende que "los hechos están suficientemente acreditados". En este contexto, ha asegurado que existen "indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados".

El fiscal ha subrayado que durante la vista "se van a hacer valer" el testimonio de los agentes de policía, de los propios amigos de la víctima, y también "van a ser claves las pruebas periciales, forenses, y todo lo relacionado con los vestigios y los restos del delito". A su juicio, hay mucha prueba, "más que suficiente".

Respecto a las peticiones fiscales, ha recordado que se pueden "modificar a lo largo del juicio en función de si queda acreditada alguna circunstancia que pueda modificar en algo la pena", pero en principio es de 22 años de prisión para los dos acusados principales y tres para la presunta encubridora.

Por su parte, Eva María Cestafe Lete, abogada de oficio del presunto autor material del delito que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Zaballa, ha recordado que su defendido "se encuentra amparado bajo el derecho fundamental a la presunción de inocencia".

"Será en el juicio donde deberán esclarecerse los hechos ocurridos", ha señalado. Además, ha indicado que para la defensa "existen determinadas particularidades por llamarlo así, y que será, en el juicio donde deberá ventilarse" el caso.