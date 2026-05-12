Agresión sexual

Detenido por un presunto delito de agresión sexual en una residencia de estudiantes en Mondragón

La Universidad de Mondragón ha condenado la agresión y ha ofrecido su apoyo a la víctima

Agencias

Vitoria |

Vehículo de la Ertzaintza | Foto de archivo
Vehículo de la Ertzaintza | Foto de archivo | Europa Press

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 22 años, como resultado de una investigación abierta tras ser interpuesta por una joven en Arrasate (Gipuzkoa) una denuncia por un presunto delito de agresión sexual sucedido en una residencia de estudiantes.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el pasado viernes una joven, de 22 años, denunció ante la Ertzaintza haber sido víctima de una agresión sexual. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de febrero en una residencia de estudiantes ubicada en el municipio guipuzcoano.

Condena de la universidad

Mondragon Unibertsitatea ha expresado su "más firme rechazo y condena" por la violación a una mujer perteneciente a la "comunidad" universitaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Eskoriatza (Gipuzkoa). En un comunicado interno dirigido a trabajadores y estudiantes, la institución académica ha manifestado su "apoyo incondicional a la víctima", a la que ha transmitido su "solidaridad y cercanía, así como a "su entorno más cercano".

La universidad ha puesto a disposición de la mujer agredida sexualmente "todos los recursos de acompañamiento necesarios, garantizando que cuente con el apoyo integral que requiera en estos momentos".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer