El TAV llegará directo a Bilbao con una estación provisional en superficie que no compromete el soterramiento de Abando

La comisión de seguimiento del protocolo institucional para la llegada de la Alta Velocidad a Bilbao ha aprobado este lunes una adenda que promueve una solución provisional de entrada en superficie a la ciudad, que permitirá adelantar los plazos de puesta en servicio de la nueva estación de Bilbao Abando y que es plenamente compatible con una futura estación soterrada. Tras el traslado y la construcción de la base de mantenimiento de Bilbao al dominio ferroviario de Lapatza, en Basauri, cuyas obras de prevén licitar en torno a este verano, se liberará una superficie aproximada de 40.000 metros cuadrados.

Asimismo, el texto refleja que la puesta en marcha de la estación provisional se compaginará con la ejecución de los trabajos técnicos, ya licitados, para garantizar así que en el futuro los trenes de alta velocidad puedan llegar mediante un túnel soterrado a la estación de Bilbao Abando.

En la rueda de prensa para dar a conocer el acuerdo, José Antonio Santano ha asegurado que el alcanzado este lunes es "un acuerdo histórico" para Bilbao y ha destacado que la Y vasca "avanza a muy buena velocidad", con un previsión de "incrementos muy importantes de pasajeros, sobre todo entre las capitales". Así, ha apuntado que el 50% de los viajes que se van a producir cuando la alta velocidad esté plenamente instalada en Euskadi van a ser de conexión entre las tres capitales vascas.