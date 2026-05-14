Sobrina del septuagenario muerto en Bilbao: "Nos llamaron la atención las transferencias"

La sobrina del septuagenario fallecido en octubre de 2021 en su domicilio de Bilbao, cuya muerte se atribuye al presunto autor del homicidio de cinco hombres a los que conocía en aplicaciones de contactos sexuales para robarles, ha reconocido que le llamaron la atención las dos trasferencias realizadas desde su cuenta bancaria a favor de una persona que ellos no conocían.

Los dos movimientos, que sumaban 3.000 euros, estaban registrados pocos minutos después de su muerte, lo que ha subrayado era "algo rarísimo". Ha sostenido además que cuando acudió al domicilio de su tío la noche de los hechos -junto a otros dos familiares-, tuvo la intuición de que "algo no iba bien" al estar la puerta cerrada sin llave y con las luces encendidas: "Aquello no era normal".

Los hechos enjuiciados están relacionados con la muerte de un hombre de 73 años en un piso de la capital vizcaína que habría fallecido por una insuficiencia cardiorrespiratoria tras ser estrangulado. Un total de nueve testigos han tomado parte en una sesión en la que han comparecido familiares y amigos de la víctima, así como la expareja del acusado y los agentes de la Ertzaintza que estuvieron presentes en el levantamiento del cadáver.

La sobrina del fallecido ha asegurado que les llamó la atención que se atribuyera inicialmente la muerte a una insuficiencia cardiorrespiratoria pese a que dos semanas antes su tío se había realizado un chequeo completo y estaba bien de salud: "Había algo que no cuadraba". Ha relatado cómo, ante sus dudas de que se tratase de "muerte natural", presentaron una primera denuncia ante el juzgado, que fue archivada. Sin embargo, meses después recibieron la visita de varios agentes de la Ertzaintza para solicitarles que presentaran denuncia en comisaría al relacionarse la muerte "con otros casos de la misma índole".

En la sesión de este jueves también han declarado varios amigos de la víctima, uno de los cuales ha reconocido que éste solía quedar en su domicilio con hombres a los que conocía en las aplicaciones de contactos. Asimismo, los dos agentes de la Ertzaintza que estuvieron presentes en el levantamiento del cadáver han afirmado que el domicilio no presentaba "elementos extraños" que hicieran sospechar de estar ante un crimen. "Nada en la escena indicaba que había sido una muerte violenta", han descrito. El fallecido apareció sentado en un sofá y con los pies descalzos.