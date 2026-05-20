Detenido en Gipuzkoa un hombre que vivía en Reino Unido pero estaba empadronado en Eibar para cobrar la RGI

La Policía Nacional ha detenido en Mendaro (Gipuzkoa) a un hombre, acusado de un delito de fraude a la Hacienda Pública, que vivía en Reino Unido aunque estaba empadronado en la localidad guipuzcoana de Eibar para cobrar de forma "fraudulenta" la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Según ha informado la Policía Nacional, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaria Provincial de Gipuzkoa (COE), detuvieron el pasado día 11 de mayo a un varón de 53 años, como presunto autor de un delito de fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social.

La investigación comenzó en septiembre del año pasado, cuando policías nacionales de Gipuzkoa, en una reunión mantenida con la Policía local de Eibar y con el Ayuntamiento de esta misma localidad, tuvieron conocimiento de la existencia de una familia empadronada en un domicilio de ese municipio, que estaba recibiendo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y que, sin embargo, tendría residencia real en Reino Unido.

Gracias a la investigación llevada a cabo por parte de la Policía Nacional, se llegó al conocimiento que esta familia figuraba como arrendatarios de una vivienda social incluida en el Programa de Vivienda Vacía del Gobierno Vasco Bizigune, si bien se pudo comprobar que incumplían los requisitos para obtener esta ayuda y mantenerla, ya que no era su vivienda habitual y permanente.

En concreto, los agentes comprobaron que este domicilio en octubre el 2025 había sido subarrendado totalmente a otro matrimonio, incumpliendo de este modo uno de los requisitos para poder mantener esta ayuda. Asimismo, a través de las gestiones llevadas a cabo por parte de los investigadores, se pudo comprobar que "a esta familia le constan numerosas salidas y entradas del territorio nacional" y "permanecía largas temporadas en Reino Unido, por lo tanto, esta vivienda no era su residencia habitual".

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento que la noche del día 10 de mayo, el detenido había entrado en territorio nacional por el aeropuerto de Bilbao. Por tal motivo, y en colaboración con la Policía local de Eibar, establecieron un dispositivo para localizar a este varón, quien fue finalmente detenido al día siguiente en las cercanías del Hospital de Mendaro.

Una vez finalizadas las gestiones policiales, fue puesto a disposición judicial, donde tras prestar declaración quedó en libertad con medidas cautelares.