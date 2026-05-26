Zupiria dice que la carga de la Ertzaintza en Loiu fue "provocada" por "agresiones" y "provocaciones" a los agentes

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la intervención de la Ertzaintza del pasado sábado durante el recibimiento en Loiu (Bizkaia) a miembros de la Flotilla Global Sumud fue "provocada" por una "agresión" previa a un agente, si bien ha reconocido que su departamento "debía haber sido capaz de gestionar las provocaciones de otra manera". Según ha apuntado, la investigación interna en torno a los hechos determinará si la actuación policial "se ajusta a las instrucciones y pautas" del cuerpo y si el uso de la fuerza fue "proporcional".

El consejero, que ha reiterado la condena del Gobierno Vasco al "genocidio" de Israel contra la población de Gaza, ha explicado que la Ertzaintza acudió a la llamada de AENA "para garantizar la seguridad y el tránsito normal de personas en el aeropuerto de Bilbao en una jornada especialmente concurrida debido a las finales internacionales de rugby" que se disputaban en Bilbao.

'No existía un dispositivo preparado'

En este sentido, ha subrayado que "el trabajo de la Ertzaintza es garantizar el orden público en todo momento". Según ha afirmado, la concentración para el recibimiento a miembros de la Flotilla "no fue previamente comunicada". "La concentración no había sido comunicada y no existía un dispositivo preparado para atender aquella situación", ha indicado

Además, ha indicado que los agentes desplazados a Loiu "desconocían de antemano la identidad de las personas que iban a desembarcar en el aeropuerto ni que iban a ser objeto de recibimiento".

El consejero ha añadido que por parte de los participantes en el recibimiento "no se atendió a las indicaciones de los agentes, que fueron, asimismo, objeto de provocaciones y empujones por parte de una persona integrante de la flotilla cuando trataban de garantizar el paso de otros viajeros".

Zupiria ha asegurado que "esa misma persona integrante de la flotilla se abalanzó sobre un agente de la Ertzaintza cuando trata de devolver al perímetro de seguridad a una de las personas que formaban parte del recibimiento", y que "esa agresión al agente de la autoridad provoca la actuación del resto de ertzainas y el uso de la fuerza policial".

Un exmiembro de ETA

El consejero ha añadido que "entre quienes se identificaron en el aeropuerto, hay personas que tienen antecedentes concretos", y que "las personas que provocaron estaban ligadas al grupo terrorista ETA". "Uno estuvo seis años en la cárcel por ser miembro de ETA por participar en el tiroteo de un gendarme", ha añadido.

En todo caso, ha indicado que "la investigación interna determinará si se ajusta a las instrucciones y pautas en vigor dentro de la Ertzaintza". El consejero ha afirmado que lo ocurrido en Loiu "no es una cuestión de política internacional, ni de mayor o menor compromiso ante la situación que se está viviendo en Palestina", sino "un asunto de orden público".

"No está en cuestión la posición de nuestras instituciones ante el conflicto entre Israel y Palestina, ni nuestra posición ante la actuación de la global flotilla", a la que ha trasladado su "respeto" y sobre la que ha denunciado "el trato al que se han visto sometidos por su iniciativa activista".

En este sentido, ha asegurado que "la Ertzaintza no golpeó a nadie en Loiu por su ideología o activismo". En todo caso, ha lamentado los "incidentes" que se produjeron, sobre los que ha indicado que "no tenían que haber ocurrido". De todas formas, ha indicado que dichos sucesos "no tienen nada que ver ni con la flotilla, ni con Palestina o Israel".