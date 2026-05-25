El sindicato de la Ertzaintza Erne denuncia el señalamiento de agentes tras los incidentes de Loiu

El consejero de seguridad, Bingen Zupiria, comparece este martes en el Parlamento para informar sobre todo lo ocurrido el sábado, cuando la llegada de los miembros de la Flotilla Global Summund acabó en una carga de la Ertzaintza. Y no fue una más, porque las imágenes de la actuación policial están dando la vuelta al mundo. Han llegado críticas y denuncias de organismos internacionales y hasta el gobierno de Israel ha hecho uso de ellas.

El sindicato de la Ertzaintza ERNE ha pedido al consejero que 'haga una defensa a ultranza, porque lo que hicimos fue garantizar la seguridad de las personas que estaban en el aeropuerto'. El secretario general del sindicato. Sergio Gómez de Segura, ha reconocido en Onda Cero que 'las imágenes pueden parecer fuertes, pero que la ciudadanía no se preocupe, porque somos una policía democrática y se nos mira con lupa las actuaciones'.

Gómez de Segura también ha advertido que no van a tolerar 'el señalamiento expreso como el que está apareciendo en redes, están apareciendo datos personales y del domicilio de agentes'.