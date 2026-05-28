La demora media para una intervención quirúrgica en Euskadi aumenta en veinte días y se sitúa en 77,4 días

El tiempo de espera medio para una intervención quirúrgica en Euskadi ha aumentado en veinte días, para situarse en los 77,4 días de demora desde finales de noviembre pasado cuando arrancaron las jornadas de huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Este es uno de los datos que se extrae del último balance semestral de Osakidetza, que recoge la situación de listas de espera desde el 30 de noviembre de 2025 hasta el 23 de mayo de 2026, hecho público este jueves.

Asimismo, Osakidetza ha derivado a un total de 1.721 personas que llevaban esperando más de 150 días a una operación para ser intervenidas en centros concertados, para "garantizar, en la medida de lo posible, que la espera no sea de mas de seis meses". Con estos datos, el Departamento de Salud ha valorado que Osakidetza ha logrado "contener el aumento en los tiempos de espera" de una intervención quirúrgica, a pesar de haber encadenado cuatro semanas de huelga estatal de médicos.

Según ha trasladado, durante el período de huelga, el número de pacientes en lista de espera quirúrgica ha pasado de ser 24.103 a 28.672 personas, con una demora media que aumenta desde los 54,19 días de espera, a los 77,40 días, frente a la demora media de hace un año, en mayo de 2025, que era de 56,61 días. Al respecto, Salud ha puesto en valor que puso en marcha hace dos años, en julio de 2024, un plan de choque que logró "reducir significativamente los tiempos de espera", volviendo a cifras previas a la pandemia.

Dicho plan ponía el foco en áreas que requieren una intervención prioritaria, prestando especial atención a los pacientes con demoras superiores a 180 días. Desde su aplicación, Osakidetza logró reducir las demoras de la lista quirúrgica por debajo de los 60 días, por lo que partía de "una situación favorable hasta la convocatoria de huelga estatal de médicos".

En este sentido, y con el fin de tratar de reducir el impacto, el Departamento de Salud y Osakidetza han activado medidas extraordinarias, que están teniendo "resultados favorables". Así, desde abril, un total de 1.721 personas que llevaban esperando una operación más de 150 días, han confirmado su derivación a un centro concertado. Osakidetza ha recordado que la prioridad es "garantizar la seguridad y la atención de los pacientes, poniendo a su disposición todas las opciones disponibles".

La situación de listas de espera en mayo de 2026 recoge, además, que en el ámbito de las consultas hospitalarias el tiempo medio de asistencia es de 74,80 días, frente a los 56,54 días de espera media que había a finales de noviembre. Por servicio, Traumatología y Oftalmología son las especialidades que acumulan más tiempo de espera, mientras que no hay espera en pacientes oncológicos ni de cirugía cardiaca, y la espera es mínima en servicios como Medicina Nuclear o Radiodiagnóstico.

Salud ha señalado que las pruebas complementarias también reflejan el "impacto del conflicto laboral", ya que la espera media es de 63,74 días, frente a los 42,23 de espera media que había a finales de noviembre. En este sentido, ha explicado que no todas las pruebas se han visto afectadas de la misma manera ya que, por ejemplo, el acceso a las resonancias magnéticas, equipamiento que se emplea principalmente en el campo de la oncología y de la cardiología, se ha visto reducido en un 19% en los últimos seis meses.