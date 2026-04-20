Gobierno vasco acompañará en el proceso de regularización para que nadie pierda el tiempo, que es "oro y derechos"

La consejera de Bienestar, Reto Demográfico y Juventud, Nerea Melgosa, ha asegurado que el Gobierno Vasco acompañará en el proceso de regularización para que ninguna persona tenga falta de información que le haga perder el tiempo, porque "el tiempo, en este momento, es oro y es derechos".

La consejera ha señalado que en Euskadi, "sabiendo que es un tema del Estado español", el objetivo ha sido siempre "dar la información más veraz y más digna y, sobre todo, más fácil" para un colectivo que "tiene unos derechos y unos deberes y que se fundamentan en esta regularización extraordinaria".

Y eso, ha recordado, lo han hecho mediante la guía que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico presentó el pasado viernes tras la publicación en el BOE del decreto sobre la regularización, cuando "nos enteramos cómo iban a ser los procesos y cuáles eran realmente los papeles y todo lo que necesitaban estas personas". Ahora, ha explicado, el objetivo es dar la mayor difusión posible a esta guía a través Aholku Sarea, la red de asistencia jurídica en materia de extranjería que cuenta con 40 puntos en toda Euskadi, además de acceso online.

También se ha enviado la guía a Eudel porque los ayuntamientos "tienen también papel protagonista en este asunto", ha indicado Melgosa, para añadir que las diputaciones forales también la han recibido, además del Foro de Inmigración, todo ello con el fin de dar a este manual "la mayor publicidad posible". La guía está en castellano y en euskera, ha recordado, para avanzar que se va a sacar en más idiomas "para que todo el mundo pueda tener acceso a esos derechos y deberes que les va a dar la regularización sin perder tiempo".

"Eso es lo que nos toca a nosotros como gobierno y acompañaremos los procesos que nos toque para que ninguna persona tenga falta de información y que no pierda el tiempo, porque el tiempo en este momento es oro y es derechos", ha insistido Melgosa.