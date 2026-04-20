Donostia, lista para homenajear a la Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey

El autobús descapotable saldrá a las seis de la tarde desde el estadio de Anoeta y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar una hora más tarde al ayuntamiento. Se espera la presencia de unas 100.000 personas.

El ayuntamiento donostiarra ha diseñado un dispositivo de seguridad y movilidad para esa gran celebración que vivirá su momento álgido a las siete de la tarde en Alderdi Eder donde tres pantallas gigantes permitirán a los asistentes ver a los protagonistas que saldrán al balcón.

El dispositivo conllevará importantes afecciones en el tráfico a partir de las diez de la mañana a lo largo del recorrido entre Anoeta y el Boulevard: Avenida Madrid, Pio XII, Sancho El Sabio, Plaza Centenario, Calle Urbieta, Avenida de la Libertad, Calle Okendo y Boulevard.

Por la mañana se procederá a la colocación del vallado por lo que habrá cortes de tráfico intermitentes. A partir de las 3 de la tarde se producirá el corte total que afectará también al transporte público, accesos a centros educativos, parkings.

Desde el ayuntamiento se recomienda usar el transporte público.