La Real Sociedad gana su cuarta Copa del Rey tras vencer en penaltis al Atlético de Madrid: así sonó en Radioestadio

La Real Sociedad sella su victoria ante un Atlético de Madrid que se queda con las ganas de ser campeón de Copa. No tardaron los de Matarazzo en adelantar el marcador con un poderoso Ander Barrenetxea que sumó el primero de la Real (0-1) en el primer minuto de juego. Así lo narró Hugo Condés en Radioestadio: "¡Gooool, gol, gol, gol de la Real! ¡Gol de la Real Sociedad a los 25 segundos, en un balón que se comió la defensa del Atlético de Madrid! Barrenetxea rematando el primero (...) ¡Marca la Real!".

Pocos minutos después del debut de la Real llegaba el primero del Atlético de Madrid con Ademola Lookman en el 19 de la primera parte para empatar el partido (1-1): "¡Le pega con la diestra para empatar el partido! ¡Que viva la Copa!".

Tras el empate, el partido no tardó en ponerse en favor de los de Matarazzo porque poco antes del descanso, un gol de penalti de Oyarzabal devolvía la ventaja a la Real (1-2), que controló completamente el ímpetu ofensivo con Guedes y Barrenetxea.

Ya en la segunda parte, el Atlético, se esperaba que adelantase inmediatamente sus líneas en busca del empate; y así fue. Un gol de Julián Álvarez (2-2) llegaba para devolverle la esperanza a los aficionados que coreaban y animaban a su equipo en un abarrotado estadio de La Cartuja en Sevilla. "¡Pá'! ¡Picotazo de la araña para empatar el partido!". Los del Cholo, que se veían con la final perdida, volvieron a empatar en el 83.

Sin más ocasiones de gol para ninguno de los equipos, llegaba una prórroga en la que el Atlético llegaba mucho más enérgico y dominante que durante los primeros 90 minutos. "No sé quién va a ganar, ¡pero qué final nos están regalando!", decía Hugo Condés en Radioestadio durante la primera parte de la prórroga.

Tras unos primeros 15 minutos sin novedades en el marcador, ambos equipos mantuvieron el empate a dos al término de la primera parte de la prórroga, con un remate de Julián Álvarez al travesaño como ocasión más clara del tiempo extra. Finalmente, el partido se decidió en una tanda de penaltis que dio la victoria a la Real Sociedad, que gana su cuarta Copa del Rey.