Estos son los fichajes que preparan Florentino Pérez y Enrique Riquelme para ganar las elecciones

El Real Madrid afronta uno de los momentos más importantes de sus últimos 20 años. Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia del club en una etapa donde se avecinan grandes cambios a nivel interno. Después de una temporada donde los resultados no han sido los esperados, ambos candidatos han prometido realizar una renovación deportiva que incluye nuevos fichajes.

Y es que parece que a lo largo del verano se van a producir varias salidas del club, lo que obliga a firmar refuerzos de cara a la siguiente temporada. Con el Mundial de por medio y un verano aún por arrancar, varios son los movimientos que se esperan.

A falta de menos de una semana para que se produzcan las elecciones, tanto Florentino como Riquelme han asegurado que pondrán nombres sobre la mesa para convencer a los socios. No obstante, ya han comenzado a aparecer las primeras filtraciones que vinculan a ciertas figuras de gran renombre con el Real Madrid.

Los fichajes de Florentino

El actual presidente del Real Madrid ya ha anunciado que llegarán nuevos fichajes al club si continúa en el cargo. En una entrevista para 'El Español', Florentino ha asegurado que este próximo jueves anunciará el primer gran fichaje. "Tendremos nombres antes del domingo, tranquilos. La gente no lo duda, la gente me conoce. He generado ilusión siempre durante los 23 años que llevo de presidente. Los que me conocen saben que los mejores jugadores estarán en el Real Madrid y que alguna Champions caerá. El jueves anunciaré el primer gran fichaje", declaraba en la entrevista.

A falta de saber en qué nombres está trabajando de manera oficial, lo cierto es que ya se de que futbolistas podrían formar parte del club este verano. El primero de los fichajes es el de José Mourinho, que se convertiría en nuevo entrenador del Real Madrid desde este mismo año después de su etapa en el Benfica.

El técnico portugués repetiría en el cargo después de 10 años de su marcha, devolviendo la ilusión a muchos aficionados. Sin embargo, no es la única figura que se ha vinculado a Florentino y sus movimientos. En la parte deportiva, son cuatro los futbolistas que han sonado para llegar al club blanco.

El primero de ellos es Rodri, actual mediocentro del Manchester City e internacional con España. El jugador parece dispuesto a cambiar de aires y firmar por el Madrid, mientras que Florentino parece ser conocedor de las necesidades de la plantilla en esa demarcación.

Otro de los nombres que han sonado en los últimos días es el de IbrahimaKonaté, central del Liverpool. El francés acaba contrato con los 'reds' por lo que será agente libre desde este verano. El futbolista ha sido pretendido por varios clubes pero parece que el Real Madrid será su destino final a falta de anuncio oficial.

Y a estos dos jugadores se han sumado en las últimas horas Denzel Dumfries, lateral del Inter de Milán, y Josko Gvardiol, central del Manchester City. Por un lado, el holandés parece ser el elegido para sustituir a Carvajal. Su cláusula es de 20 millones, un precio que parece querer afrontar Florentino para reforzar la defensa.

En el caso del croata, el futbolista podría abandonar el conjunto inglés y su nombre ya ha sido vinculado a un interés por parte del Real Madrid y del Barcelona. Según la información aportada por Alberto Pereiro, periodista de esta casa, Gvardiol gusta mucho en el conjunto blanco.

Los fichajes de Riquelme si se convierte en presidente

Al igual que Florentino, Enrique Riquelme también ha prometido fichajes en su campaña. El empresario quiere realizar una transformación en el club a nivel global, y uno de sus esfuerzos será en la parte deportiva. Desde hace varios días, Riquelme ha asegurado que tiene fichado a un entrenador con experiencia y de talla mundial, aunque aún se desconoce su nombre.

Lo que sí se conoce es quién se encargará de la dirección deportiva del club. Tal y como ha confirmado el candidato en la Cadena Ser, Raúl González sería su elegido para ser el director deportivo del Real Madrid, mientras que Fernando Hierro sería el encargado de dirigir la cantera, tal y como ha explicado en una entrevista para El Mundo.

Dos nombres que representan el madridismo y que van en línea con las directrices que ha estado predicando Riquelme desde que se presentara a la presidencia. "Para este proyecto, y en la situación actual, necesitamos recuperar ese madridismo, ese ADN. Hace falta una persona capaz de transmitirlo. Tiene que ser una leyenda", declaraba antes de anunciar sus propuestas deportivas.

Pero no queda ahí. El candidato también ha confirmado el primero de los fichajes que se esperan para esta nueva campaña. Durante el programa 'Tiempo de Juego' de Cope, Riquelme ha desvelado que Rodri es uno de los jugadores que quiere firmar. "Si yo soy presidente, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid", aseguraba sobre el pivote defensivo del Manchester City.

Además, ante las acusaciones de Florentino de no ser ciertas sus promesas, el candidato a la presidencia ha destacado que todo quedará reflejado en un claridad notarial que le obligará a cumplir lo anunciado. "Vendrá acompañado de una claridad notarial de que si yo soy presidente del Real Madrid, las promesas que yo he hecho se cumplirán".