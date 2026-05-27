Florentino Pérez presenta su candidatura con dardo a Enrique Riquelme: "Son los mismos de la etapa más siniestra"

Horas más tarde de que Enrique Riquelme presentara su programa, el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha hecho lo propio para seguir como máximo mandatario del club. Según ha defendido en el acto convocado en el Hotel Meliá Castilla, su etapa ha sido "democrática" y "transparente", además de uno de los "ciclos más importantes" de la historia del equipo.

Sin embargo, Florentino también ha dedicado unas palabras a Enrique Riquelme, el otro candidato a la presidencia. Tal y como ha detallado, el club bajo el mando de Riquelme volvería a su etapa "más siniestra, la de Ramón Calderón". Asimismo, ha asegurado que los miembros de la candidatura rival, encabezada por Enrique Riquelme, "no vienen a servir al Real Madrid", sino que "vienen a servirse del Real Madrid".

Bajo el lema 'Mucha historia por hacer', y tras un vídeo de su campaña que ya publicó el martes, Florentino apuntó en el inicio de su comparecencia que, después de 26 años, lo "fácil hubiera sido seguir" en el cargo. El máximo dirigente blanco hasta esta convocatoria explicó por qué adelantó los comicios, siguiendo la línea de su sonada rueda de prensa dos semanas antes.

"Desde hace meses vengo detectando una campaña en la sombra, mediática también, con el objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí. El Real Madrid es un club democrático y transparente, no es verdad lo que van diciendo, que yo impido las elecciones. Esos son los que siempre han intentado mandar en el club y no se creen que los únicos dueños son los socios", ha declarado.

Florentino y el 'Caso Negreira'

Otro de los grandes temas tratados durante la presentación ha sido el conocido 'Caso Negreira'. El máximo mandatario madridista hasta la fecha ha confirmado que no parará "mientras el 'caso Negreira' siga manchando el fútbol español", calificando la trama que involucra al F.C. Barcelona como "uno de los escándalos más grandes del fútbol".

"No se entiende que los árbitros de esa época sigan arbitrando. Somos el único club que se ha personado. Es un caso vergonzoso. Ya hemos preparado toda la documentación y vamos a mandarle a la UEFA toda la información que hemos recabado sobre el caso", ha añadido mientras era interrumpido por los aplausos del auditorio.

El presidente del Real Madrid, acompañado de grandes leyendas

Tras concluir el discurso, varias leyendas del Real Madrid subieron al escenario para mostrar su apoyo al presidente. Nombres de gran calado como Ronaldo Nazario, Roberto Carlos o Solari entraron en escena, dejando una imagen que refuerza la posición de Florentino Pérez de cara a las elecciones del 7 de junio.

Además, la leyenda brasileña, de forma espontánea, se ha acercado al atril y ha tenido unas palabras para Florentino Pérez: "Digo algo aquí. Presi, eres el mejor, y vas a ser siempre el mejor. Todos los socios van a ser muy gratos toda la vida por lo que has hecho. ¡Hala Madrid!".