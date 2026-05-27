¿Cómo será la 'ciudad del socio' que ha prometido Enrique Riquelme en su candidatura?

Son días clave para el futuro del Real Madrid. Después de que la Junta Electoral validará ayer las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme, es momento de presentar los programas antes del 7 de junio, fecha en la que se producirán las elecciones a la presidencia.

El primero en mover ficha ha sido Enrique Riquelme, quien ha anunciado esta mañana durante la presentación de parte de su programa más de una treintena de de ideas destinadas al socio. Entre las más destacadas se encuentra un proyecto que tiene como objetivo ampliar Valdebebas para el disfrute de los socios del club.

El recinto contará con más de 100.000 metros cuadrados construidos y 350.000 metros cuadrados de áreas abiertas destinados a diversas ofertas para el ciudadano madridista. Un espacio común con aforo para 20.000 personas donde los madridistas podrán convivir y juntarse. "La mayor transformación para el socio y por el socio en la historia del Real Madrid. Por primera vez se piensa en los dueños del club. No se piensa en la privatización ni en vender", dijo Riquelme durante la presentación.

¿Qué servicios incluye este espacio?

Según ha explicado el candidato a la presidencia, la ya conocida como 'ciudad del socio' contará con los siguientes servicios:

'Clubhouse' central con 22.000 metros cuadrados.

Gran gimnasio disponible para todo el público.

Centro acuático exterior.

Auditorio para eventos.

Once campos de fútbol disponibles para los socios, 41 pistas de pádel y tenis y seis pistas de baloncesto.

Ágora madridista para 25.000 personas.

Hotel premium.

Pabellón de baloncesto y conciertos con capacidad para 15.000 espectadores.

Tras explicar uno de sus proyectos centrales, Riquelme ha asegurado que esto solo supone una cuarta parte de lo planeado en la candidatura. Según vayan pasando las semanas, el aspirante a la presidencia desvelará más sobre su programa electoral.

La importancia del socio

La idea de Enrique Riquelme con esta iniciativa no es otra que dotar de una mayor importancia al socio. Por ello, otra de sus medidas será reducir a la mitad la cuota de los socios hasta que el Real Madrid vuelva a ganar la Champions League, lo que supondría un impacto de siete millones de euros en las arcas del club.

Asimismo, Riquelme ha confirmado querer erradicar la reventa a través de un nuevo plan de cesión de abonos al club, que permitiría al abonado ceder su asiento para un partido y recuperar el 70 por ciento del precio de venta final de esa entrada.