Real Madrid

El Real Madrid hace oficial la fecha de las elecciones a la presidencia: serán el 7 de junio

Tras validar ambas candidaturas, la Junta Electoral ha confirmado la fecha oficial de los comicios

Gabriel Moreira

Madrid |

Florentino Pérez durante la rueda de prensa de ayer 12 de mayo de 2026.
Florentino Pérez durante la rueda de prensa de ayer 12 de mayo de 2026. | Dennis Agyeman / AFP7 vía Getty Images

Ya hay fecha oficial para las elecciones a la presidencia del Real Madrid. La Junta Electoral del Real Madrid, tras examinar la documentación presentada por Florentino Pérez y Enrique Riquelme, ha proclamado ambas candidaturas como válidas.

Tal y como recoge el comunicado, la Junta Electoral ha aprobado que las votaciones se celebren el próximo día 7 de junio de 2026, entre las 9:00 horas y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, donde estarán instaladas las correspondientes mesas electorales.

Será ahora el turno de los socios, que tendrán que votar y elegir al nuevo mandatario que asumirá las riendas del club durante los próximos cuatro años. No se celebraban unas elecciones desde 2006, cuando el entonces presidente Ramón Calderón ganara tras la dimisión de Florentino en su primera etapa al frente del club blanco.

Los dos aspirantes a la presidencia

Una vez validada la documentación, los dos aspirantes a la presidencia han presentado sus candidaturas de manera oficial. Por un lado, Florentino Pérez ha compartido en redes sociales el vídeo de presentación a la presidencia. Bajo el lema "El Real Madrid no pertenece a ningún presidente, pertenece a los socios", el actual presidente buscará seguir en el mandato hasta 2030.

Por su parte, Enrique Riquelme también ha compartido un vídeo en sus redes sociales prometiendo un cambio en el club motivado por la "ilusión y responsabilidad" de defender la entidad. Y es que según aclara el aspirante, existe un gran riesgo de privatización del club.

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