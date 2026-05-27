Riquelme reduciría a la mitad la cuota al socio hasta que el Madrid gane la Champions

Riquelme desveló más de una treintena de ideas destinadas a los socios, abonados y peñistas en la presentación de la primera entrega de su programa celebrada en una sala de Madrid, en la que dio a conocer también la construcción de un pabellón con capacidad para 15.000 personas para el baloncesto y conciertos, un hotel y diversas instalaciones deportivas y de ocio en la ciudad deportiva de Valdebebas. Entre las medidas que destacó dirigidas a los socios, está la reducción de la cuota del socio a la mitad hasta volver a conquistar la 'Champions', lo que supondría un impacto de siete millones de euros en las arcas del club.

También es partidario de establecer un nuevo plan de cesión de abonos al club, que permitiría al abonado que ceda su asiento para un partido recuperar el 70 por ciento del precio de venta final de esa entrada y que se le pague en los siguientes siete días en efectivo, en lugar de descontarlo de la cuota del año siguiente. Esta medida, añadió, favorecería combatir el mercadeo de entradas, después de que Riquelme reprochara la actuación de Florentino Pérez en este terreno. "Se quiere acabar con la reventa, pero el principal revendedor es el propio club", censuró.