Enrique Riquelme: "Mi entrenador no es un experimento, sabe gestionar"

Enrique Riquelme afirmó en una entrevista a EFE que aboga por la jerarquía para solucionar los conflictos internos del club. “Si hay una estructura, con bajar una vez al vestuario, basta”. El empresario explica que “los arbitrajes, sin duda, han perjudicado al Real Madrid” y detalló que si él es presidente reforzaría la estructura del fútbol femenino. “Conmigo al Barcelona le costaría bastante más ganar que ahora”.

Pregunta: ¿Cuál es su primer recuerdo relacionado con el Real Madrid?

Respuesta: Muy de niño. Con la camiseta, el balón del Real Madrid, las fotos, los álbumes, ver partidos en las peñas…

P: ¿Cuáles han sido sus ídolos?

R: Yo recuerdo correr en un aeropuerto, creo que el de Barcelona, correr y escaparme porque había visto a Pedja Mijatovic y a Davor Suker. Luego Raúl, Hierro… grandes jugadores que los recuerdo y ahora a algunos los conozco personalmente.

P: Presentó recientemente su primera parte de su proyecto. El plan social. ¿Qué feedback ha recibido tras ponerlo sobre la mesa?

R: Me ha sorprendido mucho. En el previo a presentarlo nos hemos reunido con diferentes peñas,socios, agrupaciones… y hemos ido pidiendo que nos dieran recomendaciones y propuestas para mejorar. Problemas reales. Me preguntaban por fichajes, el morbo de quien viene y no viene, cuando ya nos íbamos; la gran mayoría nos trasladaba que tienen una problemática de atención y voluntad. Y estamos tratando de arreglarlo. Yo entiendo que para los medios de comunicación y para los 500 millones de madridistas, la parte social no es tan atractiva porque no impacta a la gran mayoría. Pero sí quiero dirigirme a los 100.000 socios que tienen que votar y son dueños del club. Ayer notamos que, algunos socios que al principio nos miraban con cierto recelo, nos acompañaban y algunos se emocionaban porque es el proyecto que antes tenían. Un club social. Tenemos un plan económico para hacer la Ciudad del Socio. ¿No es el Real Madrid el club que más ingresa? ¿Cuál es el problema? Si hay un problema financiero, que lo comuniquen. Si la privatización es porque existe un problema financiero, que lo comuniquen. Nosotros hemos visto muy bien la parte financiera y hay soluciones para gastar menos e ingresar más.

P: ¿Por dónde pasan estas medidas?

R: Para gastar menos. Realmadrid TV tiene un presupuesto de 45 millones de euros con un share del 0,1, y 0,2 cuando hay películas. Sé que es el niño bonito del actual presidente y candidato, pero tiene que ser rentable. No puedes fundirte esa cantidad de dinero cuando tienes a tu disposición a todos tus equipos del Real Madrid. ¿No hay capacidad de producir contenido atractivo y que te produzca 40 millones en vez de tener un presupuesto de 45? Ahí hay medidas que hay que tomar. Hay una gran capacidad de ahorro, vista y analizada. De 120-140 millones de euros a aplicar desde el primer momento. En primera temporada habría un gran recorte y en la segunda ya habríamos pagado la Ciudad del Socio, que es perpetuo para el socio. Sin ingresar más. No se ha pedido permiso para los 1.700 millones de euros para el estadio, pero para esto no se puede. Estaría encantado de debatir de manera sana y respetuosa.

P: ¿Cambiaría los estatutos para que las condiciones para ser presidente del Real Madrid fueran menos estrictas?

R: Si yo fuese presidente del Real Madrid, escucharía al socio. No haría cambios de estatutos rápido y corriendo para hacerlo más complejo por la vía de socios compromisarios. Primero, escucharía, y después propondría modelos democráticos. Que el voto por correo no cree dudas, que las crea actualmente. Me encantaría tener más candidaturas. Sin un miedo a un linchamiento, que las peñas y los socios puedan votar sin miedo a represalias. Y habría que fomentar esas medidas para fomentar la democracia dentro del club.

P: Su campaña hasta ahora está muy centrada en el socio, que son los que votan, pero hay muchas elecciones en las que al final el golpe definitivo lo asesta una figura en lo deportivo. ¿Puede sorprender en esa parte al socio y al madridista?

R: Estamos trabajando en la parte ilusionante, en la parte deportiva. Yo sé que esa es la parte donde hay una gran parte del voto porque el plan social está muy bien, pero la gente quiere ser competitivos en Liga y ‘Champions’. A partir de ahora empezaremos a hablar de la parte deportiva, empezaremos a dar nombres y empezaremos a construir un proyecto deportivo ilusionante. Todavía quedan más días de campaña y la deportiva es la parte obviamente más atractiva del proyecto.

P: ¿Su entrenador sería español?

R: El mío no es un experimento. El mío sabe gestionar, tiene una alta experiencia y no es un experimento. Es un proyecto desde ya, para ganar desde corto plazo hasta medio largo plazo. Entonces lo mío es un proyecto que estoy seguro que va a ilusionar al madridismo.

P: ¿Es un proyecto de entrenador que podría ganar este fin de semana en la Champions?

R: Yo no puedo hablar de especulaciones de diferentes nombres. Es mejor no especular en proyectos, porque al final se lleva la atención mediática otra cosa con especulaciones y nada. Lo que sí que me comprometo es a dar durante la campaña todos los nombres.

P: ¿Su proyecto incluye la figura de un director deportivo?

R: Es fundamental, pero fundamental. Es que yo me presento a presidente del Real Madrid, no me presento a ser el que busca los jugadores, ni el que los entrena, ni el que los pone de ningún tipo de deporte dentro del club, ni de sección. Y tiene que haber una profesionalización. La gran mayoría de problemas que hemos visto en dos temporadas en el Real Madrid se hubiesen solucionado con una jerarquía adecuada. Si es que no es un tema de mano dura, es un tema de jerarquía y es un tema de profesionales donde tiene que saber cada uno dónde está. Si al Real Madrid le das un director deportivo de verdad y un entrenador de verdad, a los que le des su jerarquía y que los jugadores entiendan cuál es el estatus de cada uno dentro del club, como mucho, mucho, mucho tendrás que bajar una vez al vestuario

P: ¿Cómo hubiera gestionado usted el desplante de Vinícius Junior a Xabi Alonso?

R: Yo no le puedo decir cómo hubiese gestionado algo que no conozco todos los detalles. Sin conocer todos los detalles, todas las circunstancias, porque yo no lo puedo decir, pero sí le puedo decir que es un tema que, bajo mi presidencia, no sucedería. Si hubiese una estructura profesional, jerarquía y cada uno supiese en cada momento donde tiene que estar lo normal es que no se hubiese dado.

P: ¿Potenciar el fútbol femenino es otro de los puntos clave de su candidatura?

R: Creo que es una realidad que el fútbol femenino va en aumento, cada vez hay más aficionados. Hay un 22% de socios del Real Madrid que son mujeres. En esta campaña me he encontrado con muchas madres, mujeres, hermanas que quieren ser socios del Real Madrid y quieren ir al fútbol con su familia, quieren convivir con su familia. El Real Madrid si compite, a lo que compita, tiene que ser para ganar. Yo te puedo decir, lo primero, es que si yo fuese presidente del Real Madrid al Barcelona le costaría bastante más ganar que ahora. Y, segundo, ayer en nuestro proyecto teníamos una mejora del estadio Alfredo Di Stéfano para mejorar sus partidos, pero para los partidos importantes a mi me encantaría que jugasen en el Bernabéu y poder verlo lleno en un partido de fútbol femenino y alguna final.

P: Acaba de nombrar al FC Barcelona. Hay una relación tensa ahora mismo entre ambos presidentes. ¿Qué opina de toda la gestión del club alrededor del ‘Caso Negreira' que marca esta relación?

R: La relación tensa entre presidentes es desde hace poco. Hasta hace poco se decía que había que ayudar al Barcelona porque necesitábamos un Barça fuerte. Y ya se sabía la parte de Negreira. Había un interés, que viene de la Superliga. ¿Quién se beneficiaba de la Superliga? ¿Quién se beneficia de la privatización? El ‘Caso Negreira’ ha perjudicado al Real Madrid, por supuesto, que es el principal afectado, pero también al fútbol en general. Y, por no haber ido de manera directa en el momento que se debía, probablemente el Barcelona se vaya de rositas con esto. Si yo hubiese sido presidente en aquel momento, probablemente hoy la reacción sería otra totalmente diferente.

P: Usted ha visto muchos partidos del Real Madrid. ¿Cree que los arbitrajes han perjudicado al Real Madrid?

R: Sin duda. Hay muchos partidos en los que algo tiene que haber pasado y tiene que ver con el tema Negreira, pero prefiero no meterme en esos jardines.

P: Un eje de su campaña es la españolización de jugadores del Real Madrid. Criticó usted en su presentación que no hubiera ninguno en la convocatoria de España para el Mundial por primera vez en la historia. ¿Qué solución aportaría usted?.

R: Hablando como madridista, que la selección española vaya por primera vez a un Mundial sin jugadores del Real Madrid me da pena y vergüenza. El Real Madrid necesita tener a los mejores jugadores del mundo, sean de donde sean, pero el Real Madrid ha tenido una base, un ADN, que venga de la cantera, que sepa lo que es el Real Madrid y no porque sean madridistas. Si yo soy presidente del Real Madrid no pasaremos por esa vergüenza y en la selección española habrá un jugador del Real Madrid

P: Que juega el Mundial este año…

R: Sí, claro, y seguro que en el Mundial 2030 habrá varios más.

P: ¿Se presenta a las elecciones para intentar ganar ahora o se presenta para posicionarse e intentarlo en el futuro?

R: Confío 100% en ganar. No hubiese presentado un proyecto si no es ilusionante o con las capacidades adecuadas. Si me ven cansado es porque se duerme poco, porque se está trabajando durante el día para que el mensaje llegue al socio y también en la parte deportiva y de talento para el Real Madrid. Es muy poco tiempo, pero queremos dar los mensajes adecuados, con máximo respeto. Lo único que le pedimos al socio es que, por favor, vea el proyecto. Que vean lo que hemos propuesto para ellos. Y que vaya a votar sin miedo. Necesitamos que la gente pierda el miedo. 20 años sin elecciones. Yo no he tenido miedo. Pido a los socios que lo valoren y, si hay un debate, que lo comparen.