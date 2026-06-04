España - Irak, en directo: sigue el primer amistoso preparatorio de cara al Mundial, en vivo
La Selección de Luis de la Fuente afronta su primer test de cara al debut mundialista del próximo 14 de junio ante Cabo Verde. El rival de hoy será otro combinado que participa en la cita mundialista, Irak, en el estadio de Riazor.
En directoActualizado a las
Once de Irak
Basil, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Amir, Al Ammari, Ismail, Farji, Bayesh, Jassim y Al Hamadi
Una oportunidad para Borja Iglesias
El delantero del Celta de Vigo está ante una gran oportunidad para reclamar su sitio en el once. Con un Oyarzabal inspirado y un Ferrán Torres que parte por delante, el gallego parte 'a priori' como tercer delantero.
Por ello, su titularidad en el día de hoy cobra especial importancia.
Un once con muchas novedades
Luis de la Fuente lo avisó. El primer once de España cuenta con varias novedades ante la falta de futbolistas. Por un lado, Jon Martín y Bernal, dos de los jugadores de apoyo, parten de inicio ante Irak.
Por otro lado, Joan García se estrena como portero titular de la selección, Gavi se instala en la medular y Borja Iglesias parte en la punta del ataque.
¡Ya hay once confirmado de Luis de la Fuente!
Joan García, Pedro Porro, Laporte, Jon Martín, Grimaldo, Bernal, Gavi, Olmo, Ferrán, Baena y Borja Iglesias.
La foto oficial de la Selección
A falta de una semana para que arranque el torneo, España ya cuenta con su foto oficial.
España viajará este viernes hacia México
Tras la conclusión de este primer amistoso, el combinado español pondrá rumbo a América para afrontar el segundo y último de los amistosos. La preparación de la Selección Española concluirá el próximo lunes 9 de junio después de enfrentar a Perú en México.
El partido comenzará a las 04:00 horas de la madrugada en España.
Un partido con numerosos descartes
La Selección Española se medirá a Irak en el estadio de Riazor, en La Coruña, con multitud de jugadores descartados para la cita. En total, hasta 10 futbolistas verán desde la grada el primer duelo de los amistosos.
Según la lista oficial del partido, la selección no contará con Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Fabián, David Raya, Zubimendi, Rodri, Pedri, Oyarzabal y Cucurella en el encuentro.
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión del primer partido amistoso de la Selección Española antes de arrancar el Mundial. El conjunto de Luis de la Fuente se enfrentará a Irak en la que será la primera prueba de la Absoluta.
El partido se disputará en el estadio de Riazor.