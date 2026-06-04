España - Irak, en directo: sigue el primer amistoso preparatorio de cara al Mundial, en vivo

Una oportunidad para Borja Iglesias

El delantero del Celta de Vigo está ante una gran oportunidad para reclamar su sitio en el once. Con un Oyarzabal inspirado y un Ferrán Torres que parte por delante, el gallego parte 'a priori' como tercer delantero.

Por ello, su titularidad en el día de hoy cobra especial importancia.